El Govern transfereix prop de 822 milions d'euros més a la Comunitat Valenciana del Fons Covid-19

D'aquesta forma, la Comunitat Valenciana ha rebut a fons perdut prop de 713 milions per a sanitat, 558 per a pal·liar el minvament d'ingressos i 214 milions per a educació. En total 1.485 milions, la qual cosa suposa l'equivalent al 6,5 per cent del pressupost de la Generalitat del 2020, segons ha informat la Delegació del Govern.

La transferència culmina l'assignació dels 16.000 milions d'aquest fons no reemborsable a les autonomies, la major transferència de l'Estat a les CA al marge del sistema de finançament.

El BOE publica aquest dimecres les dos ordres ministerials d'Hisenda que estableixen el repartiment dels 8.000 milions restants del Fons Covid-19 a les CA, la qual cosa permet culminar l'assignació dels 16.000 milions totals d'aquest mecanisme habilitat pel Govern per a garantir els recursos de les comunitats després de l'impacte de la pandèmia de coronavirus.

Amb aquest repartiment publicat, la Comunitat Valenciana rebrà a la fi d'aquesta setmana 821.814.230 euros d'aquest fons. Els diners es reparteixen entre dos trams: 263.040.170 euros corresponents al segon tram sanitari, que es transferiran en els pròxims dies, i 558.774.060 euros del quart tram per a compensar la minoració dels ingressos autonòmics.

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha subratllat que el repartiment dels últims trams del Fons Covid-19 demostra "l'aposta d'aquest Govern per les autonomies" i ha recordat que aquestes ajudes són "a fons perdut", és a dir, "no generarà més deute ni interessos per a la Comunitat Valenciana". En total, el territori valencià ha rebut del Fons Covid 1.485 milions d'euros, la qual cosa suposa l'equivalent al 6,5% del pressupost de la Generalitat per a 2020.