La Comunitat afronta el dia amb temperatures de fins a 19º encara que espera per a aquest dijous precipitacions

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada hi haurà boires i bancs de boira matinals en zones d'interior i vent fluix variable, amb predomini de component oest al matí i est la resta del dia. En el litoral hi haurà vent fluix de component sud tendint al final a component est.

Les temperatures no registraran molts canvis, excepte algun ascens local de les mínimes en l'interior meriodinal. Així, la província d'Alacant tindrà una mínima de 10º i una màxima de 19; la de Castelló, de 7 i 17º; i la de València, de 7 i 16º.