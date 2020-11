Polèmica en el Govern valencià: Oltra qüestiona el pla de recuperació de Puig per no estar "dialogat ni consensuat"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha negat aquest dimarts en Twitter que la iniciativa que acabava de presentar el president de la Generalitat, Ximo Puig, siga cap Estratègia Valenciana de Recuperació i ha advertit que no ha sigut "dialogada ni consensuada" en el si del Govern autonòmic.

Fonts de la vicepresidència han indicat a EFE que Oltra, en el seu tuit, ha pretés subratllar o evidenciar que el presentat aquest matí pel president socialista és un "document de treball" i no una estratègia en si mateixa, atés que aquest títol (document de treball) s'havia omés en el tuit del perfil oficial de la Generalitat al qual ella ha respost.

En el seu perfil de Twitter, Oltra, dirigent de Compromís que no ha acudit al citat acte, ha publicat que "el que s'ha presentat hui és un document de treball de l'IVIE, no cap Estratègia Valenciana de Recuperació, que òbviament haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell". I ha afegit: "Crec que en la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania".

Consultada per EFE sobre aquest assumpte, des de Presidència de la Generalitat no s'ha fet encara cap comentari sobre aquest tema, mentre alguns militants socialistes han respost al tuit d'Oltra amb un altre de la seua companya en Compromís i consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, qui no sols ha acudit a eixe acte sinó que l'ha publicitat en el seu compte de Twitter.

En el citat acte públic, Puig ha anunciat que l'Estratègia Valenciana de Recuperació després de la pandèmia contempla, inicialment, 14 projectes "tractors" amb els quals la Generalitat pretén captar fons europeus per 12.000 milions d'euros en els pròxims anys.