Menjar per a portar a l'alumnat confinat

Els alumnes que hagen d'aïllar-se a les seues cases a conseqüència d'un cas de coronavirus en la seua classe podran emportar-se el dinar del menjador escolar a les seues cases. La Conselleria d'Educació ha organitzat, al costat de les empreses que presten el servei, un nou servei de menú per a portar destinat a l'alumnat usuari del menjador escolar durant els dies que haja d'estar confinat a casa per motius de la Covid-19.

Segons van informar aquest dimarts fonts d'aquest departament, les famílies de l'alumnat en situació de confinament podran recollir en el centre educatiu el menjar per als seus fills i filles a partir de l'1 de desembre sense cap recàrrec sobre el preu establit o sobre la beca menjador.

Igual que els plats que se serveixen en el menjador escolar, en cas que l'alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el menú per a portar convenientment elaborat i identificat.

El conseller Vicent Marzà va destacar que “amb aquesta iniciativa fem un pas més en l'atenció integral a l'alumnat, ja que no sols garantim l'assistència educativa a distància durant els dies de quarantena, sinó que també assegurem a les famílies usuàries del menjador escolar la possibilitat d'emportar-se el dinar a casa”.

I va afegir: “Agraïm de nou la col·laboració dels equips directius dels centres educatius i de les empreses de menjador per a posar en marxa aquest programa, així com tot l'esforç exemplar que estan fent les comunitats educatives en aquest marc de pandèmia sanitària”.

Per a activar aquest servei, el primer dia de confinament del fill o filla, la família interessada haurà d'informar el centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per a portar.