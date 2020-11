La Comunitat aspira a gestionar 14.000 milions d'Europa en tres anys

La Comunitat Valenciana aspira a gestionar un 10% del total de fons europeus que arriben a Espanya en els pròxims tres anys (14.000 milions de 140.000) a partir de 14 projectes “tractors” emmarcats en l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació. A aquests últims, valorats en uns 12.000 milions d'euros, se sumaran altres línies econòmiques.

Així ho va defensar aquest dimarts el cap del Consell, Ximo Puig, en la presentació d'aquest document, que servirà per a “dissenyar la Comunitat Valenciana postpandemia” a partir d'aquests projectes que inclouen “iniciatives inèdites” en camps com a hidrogen verd o telemedicina.

Puig va posar en valor la “doble perspectiva” dels projectes, ja que, d'una banda, tenen “capacitat per a captar fons” i, per un altre, “potència per a impulsar la renda i l'ocupació a curt, mitjà i llarg termini”.

A més, segons va puntualitzar, ara es presenten 14, però “al final poden ser 18 o 22”. “Tenim el camí, comencem a recórrer-lo”, va afirmar el cap de l'Executiu valencià, que va detallar que la Generalitat espera aconseguir 21.000 milions en el període entre 2021 i 2027.

Els projectes per a la transició ecològica aglutinen el 39,3% dels recursos, és a dir, quasi 4.900 milions d'euros; les iniciatives enfocades a la transició digital reben el 29,1%, és a dir, més de 3.600 milions d'euros; i les propostes per a reforçar la cohesió social reben el 24%, és a dir, més de 2.800 milions d'euros.

DIGITALITZACIÓ

El primer projecte atén la digitalització de serveis públics, amb especial incidència en educació i sanitat digital, govern intel·ligent i justícia moderna; el segon aposta per la digitalització del teixit productiu, enfocat al sector primari, industrial i de serveis.

També al teixit productiu va dirigit el tercer projecte, que busca potenciar la seua “resiliència” mitjançant instruments financers per a guanyar competitivitat, ajudar amb l'excés d'endeutament i impulsar el sistema emprenedor.

AIGUA I DESPOBLACIÓ

La gestió de l'aigua centra el quart pla, amb especial incidència dels projectes per a salvar l'Albufera i el pla Vega Renhace, així com la gestió d'aigües residuals. El cinqué punt busca mitigar la despoblació rural i la preservació de la biodiversitat, amb iniciatives com el pacte pels boscos i el programa d'infància i adolescència en el medi rural.

ENERGIA SOSTENIBLE

L'energia sostenible centra el sisé projecte, que s'esqueixa en dos camps principals: l'”Aliança de Bateries liderada des de la Comunitat Valenciana” i l'impuls a l'hidrogen verd per a grans infraestructures. Precisament, el huité punt aborda un pla per a transport públic per ferrocarril i interurbà, la potenciació d'infraestructures no motoritzades i electrogasolineres.

HABITATGE I JOVENTUT

El projecte tractor número set se centra en l'arquitectura bioclimàtica i la sostenibilitat, amb un pla per a la rehabilitació residencial. Un dels punts del projecte número nou està també relacionat amb el residencial, en incloure un projecte de 375 milions per a habitatge per a joves.

Aquest nové eix, centrat en la joventut, es basa en l'anunciat pla Ariadna, i comptarà també amb una “històrica aposta per la Formació Professional”, un pla de reforç educatiu en entorns socioeconòmics desfavorables, el reciclatge formatiu per a joves, el pla d'ocupació de Labora i el suport a la carrera professional dels joves investigadors.

CONEIXEMENT I CURES

El projecte número 10 busca “accelerar l'avanç del coneixement”, amb plans de suport per a la incorporació i retenció d'investigadors al sistema valencià d'I+D+i, programes per a la transferència de resultats d'investigació a les empreses, un centre d'alta tecnologia sanitària i un altre europeu de gestió i anàlisi de dades, i l'estratègia valenciana d'intel·ligència artificial. Les cures centren l'onzé projecte, amb un pla d'ampliació i reforma de centres hospitalaris, centres d'Atenció Primària i infraestructures de serveis socials.

INFRAESTRUCTURES I TURISME

L'eix 12 inclou plans de digitalització, intel·ligència turística o turisme accessible. L'eix número 13 se centra en les infraestructures “clau” com Parc Sagunt II i el pol econòmic de l'aeroport de Castelló.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

El número 14 aposta per incorporar la visió de gènere a la societat, per a reduir la bretxa de gènere en l'entorn científic i tecnològic i recolzar en habilitats digitals a dones en risc d'exclusió.

Oltra: “S'haurà de consensuar”

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va replicar que la proposta de l'Estratègia Valenciana de Recuperació presentada aquest dimarts és “un document de treball” de l’Ivie que “òbviament” per a convertir-se en estratègia “haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell”. Oltra, que a diferència d'altres càrrecs de Compromís com Enric Morera, Joan Ribó o Mireia Mollà, no va assistir a la presentació perquè tenia diversos actes en la seua agenda, aprofundeix així en el desacord polític amb el president Ximo Puig.