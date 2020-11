Manolo Escobar, Vox y "el amor por la tierruca" de Ángel conquistan a Natalia en 'First dates'

Este martes, el equipo de First dates acertó a la primera con la flecha del amor de Cupido y logró emparejar a Natalia y Ángel, dos jóvenes procedentes de dos pueblos de Aragón y Cantabria que, pese a los kilómetros que los separaban, coincidieron en sus gustos para volver a quedar.

Desde Mas de la Matas (Teruel) llegó al restaurante de Cuatro Ángel, que fue recibido por Carlos Sobera a las puertas del local: "Me he comprado una finca gracias a los dos trabajos que tengo y allí están mis caballos y mis coches".

"Busco una relación seria, pero que la chica que venga no sea celosa y que sea amiga de mis otras amigas", señaló entre risas el turolense, porque "tengo amigas con derecho y amigas, amigas", añadió.

Eso sí, "si entra por la puerta del restaurante una chica con un buen trasero, igual rompo con todas las amigas que no fueran amigas, amigas", señaló antes de que Natalia llegara al programa.

La joven, procedente de Cabezón de la Sol (Cantabria), afirmó en su presentación que "nunca me vas a ver con tacones porque no sé andar con ellos, me puedo caer. Donde esté una buena playera cómoda, que se quiten los tacones".

Ambos se llevaron una buena impresión el uno del otro y, ya en la mesa, empezaron a encontrar puntos en común para ver si su relación tenía futuro o se acabaría al pagar la cuenta de First dates.

Ser de pueblos pequeños hizo que conectaran y, aunque la afición por los toros de ella no le gustó a Ángel, el amor por los animales de los dos relajó la conversación, que se animó con el tema musical y el político.

"¿Qué música te gusta?", quiso saber la cántabra, a lo que el turolense le contestó que "te va a sonar raro, soy muy clásico, me gusta Manolo Escobar". Sorprendida, Natalia comentó que "hay muy poca gente a la que le gusta".

"Pensé que me iba a decir que le gustaba el tecno o algo de eso, pero que le guste Manolo Escobar dice mucho de él", comentó la joven, que inmediatamente pasó al tema político: "¿A quién votaste?".

Ángel señaló que no votó a en las últimas elecciones, "pero me gustan más unos que otros. El que más, Santiago Abascal". Natalia, contenta con la respuesta, afirmó que "a mí también, yo voté a Vox".

Al final, con música de Manolo Escobar de fondo, los dos reconocieron que les gustaría tener una segunda cita y ambos se fueron juntos para verse "la próxima vez, en nuestra tierruca", concluyó la cántabra.