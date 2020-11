Camilo, en 'El hormiguero': "Shakira me curó una torcedura de tobillo con sus propias manos"

El cantante Camilo visitó por primera vez el plató de El hormiguero este martes, aunque no fue su primera aparición en el programa de Antena 3. A mediados de junio conectó por videollamada junto a Pablo Alborán, con el que presentó la canción El mismo aire.

En esta ocasión, el colombiano está de visita en España con motivo de LOS40 Music Awards, y aprovechó su estancia en nuestro país para acudir al espacio de Pablo Motos, que en varias ocasiones había admitido públicamente que quería entrevistarle.

Durante el programa, el presentador le hizo entrega a Camilo del Disco de Oro y Platino por sus ventas en nuestro país en el año 2020, y el cantante se lo agradeció versionando su tema Vida de rico y adaptándolo a su visita al programa.

Otro de los galardones que ha logrado el colombiano este año es el Latin Gramy 2020 en categoría 'Mejor Canción Pop' (premio al compositor) por la canción TuTu con Shakira, y Motos le preguntó: "¿Qué tal con ella?".

"Como artista colombiano, para mí Shakira es sinónimo de excelencia y súper artista que canta, toca, baila... es fantástica", afirmó Camilo. "El primer cassette que me regalaron en mi cumpleaños fue su álbum Pies descalzos", recordó.

Pero el presentador destacó una anécdota: "¿Es verdad que te hizo un masaje en los pies?", y el invitado le contó lo que sucedió: "La otra vez que vine a España, hace un año, me hice un esguince en el tobillo la noche anterior de viajar aquí para cantar conella".

"La conocí en un after party de El circo del Sol y, como lo tenía inflamado, me lo puso en unas almohadas y me hizo un masajito. No sé si fue lo mucho que la amo o lo surrealista del momento, pero me curó la torcedura de tobillo con sus manos. Se me fue el dolor".

Y añadió entre risas que "para agrandar la leyenda, creo que sus manos de artista tienen algo mágico", concluyó.