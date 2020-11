De los minutos de silencio a las caceroladas, los actos contra el machismo de un 25-N en pandemia

No se han convocado grandes marchas pero sí concentraciones, lecturas de manifiestos y diferentes actos. El coronavirus no permitirá aglomeraciones pero los movimientos feministas han adaptado sus convocatorias a la situación actual para no dejar de reivindicar este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El vigésimo 25-N desde que Naciones Unidas eligiese ese día para dicha conmemoración tiene lugar en un contexto de pandemia que ha agravado situaciones como las de la violencia de género, al haber obligado a las víctimas a confinarse con sus agresores.

Las actividades vienen celebrándose desde hace varias jornadas hasta llegar al día clave. El acto oficial tendrá lugar a las doce del mediodía con la celebración de un minuto de silencio a las puertas de instituciones o sedes de partidos y sindicatos en homenaje a las víctimas. Ante Igualdad estarán la ministra Irene Montero, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, entre otros altos cargos del ministerio.

Las principales concentraciones organizadas por las asociaciones se llevarán a cabo por la tarde a lo largo de toda la geografía española. En Madrid por ejemplo las 38 asambleas 8-M de barrios y pueblos se movilizarán en calles y plazas para "visibilizar las violencias machistas" y bajo el lema Vecina confinada, aquí están tus hermanas. En Sevilla habrá una comida popular en la Plaza del Pulmarejo, tras lo que se dará lectura a un manifiesto. A las seis de la tarde la concentración se trasladará a la Plaza de San Francisco. En Valencia se llevarán a cabo dos concentraciones y performance, una a las cinco de la tarde en la Plaza de los Pinazo y otra dos horas más tarde en la del Ayuntamiento.Y en Barcelona el acto principal será una cacerolada a las 20.00 horas, ya sea desde los balcones como desde la calle. A todo ello se suman campañas en las redes con etiquetas como #25NFeminista o #MachismoEsPandemia, así como el llamamiento a colgar en las ventas prendas moradas.

El Consejo de Ministro se sumó este martes a este día con la aprobación de una declaración institucional. A ello se unió un comunicado en formato vídeo de Montero. Por ambas vías, el Ejecutivo quiso ratificar su compromiso en la lucha contra la violencia machista, recordando que se trata de una "vulneración de derechos humanos".

Además de proponer una renovación del Pacto de Estado contra las violencias machistas, aprobado por el Congreso en 2017, y situar la "reparación" de las víctimas como una de sus prioridades, el Gobierno enumeró la implicación de España en los diferentes convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, así como las medidas llevadas a cabo, junto con las comunidades autónomas, para paliar las consecuencias de la pandemia en la lucha contra estas violencias.

La ministra recordó algunas de las cifras de la macroencuesta realizada por la Delegación del Gobierno, entre las que destacan que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Ese sondeo también refleja que cerca de 1,7 millones de niños viven en hogares en los que la madre está sufriendo violencia. En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 23 niños han quedado huérfanos.