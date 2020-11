Josie sale en defensa de Flosie, el personaje de Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity': "No me ofendo"

Muchas son las críticas que ha recibido MasterChef Celebrity por el personaje que interpreta en ocasiones Florentino Fernández. El aspirante hace de Flosie (mezcla de su nombre con el de Josie), una parodia de un hombre gay amanerado que está enamorado de Pepe Rodríguez, personaje que algunos han tachado de homófobo por estereotipar al colectivo.

Muchos incluso han comentado que Josie no se ríe cuando 'aparece' Flosie, por lo que podría incluso molestarle. Pero lo cierto es que no, y así lo ha confirmado el diseñador este martes en La hora de La 1.

"A mí no me está imitando. Si me está imitando, me está imitando muy mal. Yo no me ofendo para nada. Es que tienes también capacidad de...", dijo antes de dar paso a un vídeo. "Flo no hace nada con mala intención. No estoy enfadado con él y es uno de los aspirantes con los que mejor me lo he pasado".

Hablamos de la polémica de esta edición en #MCCelebrity: la imitación de Flo a Joisie por la que ha sido acusado hasta de homofobia.



🗣 @Josietwitteando: "Si me está imitando lo está haciendo muy mal. A mi no me ofende para nada" pic.twitter.com/QblP6SlASu — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2020

"MasterChef es un reality en el que lo que ves es lo que hay. Está pasando y lo estás viendo, no difiere nada. Pero es verdad que hay mucho show y muchas bromas y todas están hechas con muchísimo amor. Este programa está cargado de amor de todo el equipo", añadió Josie. "No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de MasterChef, que es el programa más amoroso que yo he estado en todos estos años de televisión [...] Al final es muy fácil y muy democrático: apagas la tele o la enciendes".