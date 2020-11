DecidimVLC registra 1.283 projectes ciutadans, més del doble que les edicions anteriors

La sisena edició dels pressupostos participatius DecidimVLC, que impulsa la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament, ha conclòs la fase de presentació de propostes ciutadanes “amb una xifra històrica de participació”, en aconseguir els “1.283 projectes d'inversió en els barris i pobles de la ciutat”, ha explicat la regidora Elisa Valía.

Valía ha destacat que es tracta de “més del doble de les propostes registrades en totes les edicions anteriors”. En estea línia, ha precisat que la pàgina web del procés (decidimvlc.valencia.es) ha registrat “més de 74.000 visites en només dues setmanes des de l'inici de l'edició”. “Les dades de propostes presentades i de visites a la pàgina web són el resultat de l'esforç desenvolupat durant este temps des del govern municipal amb la ciutadania per a generar implicacions en la cogovernança de la ciutat i en la presa de decisions estratègiques de forma compartida”, ha exposat la regidora.

Així, Valía ha ressaltat “els esforços mobilitzadors posats en marxa des de la Regidoria de Participació, el contacte directe amb associacions i col·lectius, la difusió del procés en els espais municipals com són les Juntes de Districte, les alcaldies de pobles, els centres de joventut, els centres de serveis socials o les biblioteques, les accions informatives als més joves als campus universitaris, així com una presència activa en xarxes socials i mitjans de comunicació, entre moltes altres accions empreses”.

En l'edició passada de DecidimVLC la ciutadania va presentar 632 propostes, en 2018 van ser 540, en 2017 els projectes van ser de 562, en 2016 de 591 i en la primera edició de 2015 van ser 619 propostes d'inversió. Valía sosté que “amb aquestes dades, l'eina de democràcia directa a València està més que consolidada, augmentant el seu impacte i participació amb cada edició, fruit del treball i les sinergies que estem generant des de l'Ajuntament. Aquest bon resultat és un reconeixement per a continuar treballant al costat de la ciutadania en el projecte de ciutat, i continuar aprofundint en polítiques de participació ciutadana i espais de codecisió”.

La regidora ha considerat “molt rellevant” que la “gran majoria” dels projectes presentats per la ciutadania “promoguen el disseny d'una ciutat a escala humana, més habitable, que estiguen alineades amb els reptes marcats com a Ajuntament, els Acords per a la Recuperació i la Reconstrucció de les diferents Administracions i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU”.

En DecidimVLC continua el termini fins al pròxim dilluns 30 de novembre perquè les 1.283 propostes presentades en la plataforma aconseguisquen un mínim de 30 suports ciutadans (15 en el cas de propostes dels pobles) perquè passen a la següent fase d'avaluació tècnica, jurídica i pressupostària per part dels serveis tècnics municipals.

Cada persona registradapot fer costat a un màxim de 5 projectes de qualsevol dels barris i pobles de la ciutat. Després d'aquest estudi de viabilitat, es presentaran les propostes que passaran finalment a votació ciutadana, fase que tindrà lloc des de l'11 al 28 de febrer de 2021.