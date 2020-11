El gobierno local espera convocar esta semana el Pleno para aprobar el destino de los 17 millones de remanente

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha explicado que están "estudiando los expedientes y cuando salgan de Intervención se va a convocar el Pleno y se van a aprobar los 17 millones de euros en los cuatro bloques que se consensuaron con todos los grupos políticos".

Según ha resaltado, "es una muy buena noticia para la ciudad el consenso alcanzado para la distribución de los remanentes", con un plan de choque para todos los autónomos, actuaciones para "sostener las empresas públicas" y ampliar las ayudas sociales, entre otros aspectos que ha citado.

Así, ha defendido "el consenso, la tramitación del expediente, el Pleno extraordinario y la puesta en carga de 17 millones de euros", algo que "va por muy buen camino", ha aseverado, remarcando que "los consensos son siempre buenos".

En cuanto a los presupuestos, el edil ha dicho que "el calendario está ahí" y, en este caso, ya cuenta con el borrador de los mismos y "se verá con Cs, que es el equipo de gobierno, después se hablará con Vox y con todos los grupos políticos para sacar unas cuentas de todos", ha abundado, para apostillar que "otra cosa es que otros no quieran".

Entretanto, ha recordado que "el problema del Consistorio es estructural y de ejecución", a la vez que ha subrayado que está la pandemia del covid-19 con "siete meses en los que no todo el ritmo de la administración va al cien por cien, como se quisiera".

No obstante, Fuentes ha insistido en que "cuanto antes se pongan en carga, antes se empezarán a ejecutar", al tiempo que ha apuntado al dato "muy importante" hablado con el PSOE, como es que "el Gobierno tiene que decir si se puede contar o no con los 3.000 millones de fondo incondicional que reclamó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque de esos pueden caer 25 millones para Córdoba y hay que ver si los dan o no".

Igualmente, el concejal ha destacado que "hay que ver si hay solución para el transporte con el fondo que se acordó en la FEMP con 400 millones de euros", de forma que "el Gobierno tiene que decir de qué recursos se puede disponer", apostillando que no critican al Ejecutivo, sino que intentan "colaborar con él".

Por tanto, ha manifestado que cuando tenga esas cuentas, "que también condicionan mucho los ingresos y los gastos, se irá avanzando", a la vez que ha insistido en que "se trabaja" en los presupuestos, "en silencio y haciendo los deberes", ha aclarado el delegado de Hacienda.