Bruselas estudia si asignar fondos adicionales para gestionar la llegada de migrantes a Canarias como pide España

"Claro que no es sostenible tener a personas en el puerto pero creo que ahora están abriendo nuevos espacios y se han dirigido a la Comisión pidiendo fondos adicionales y lo estamos estudiando ahora", ha indicado la socialista sueca en una rueda de prensa en Bruselas, sin dar más detalles sobre la ayuda solicitada.

Johansson ha concedido que la situación en Canarias es "muy difícil" y ha dicho ser consciente de que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho mucho recientemente" para poner a punto instalaciones adecuadas de acogida de migrantes, después de que el sistema se viera desbordado recientemente.

En la actualidad, en Canarias hay 5.500 migrantes repartidos en un total de 17 hoteles, un recurso provisional que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé dejar de utilizar con las futuras plazas de acogida que se crearán con el 'Plan Canarias' anunciado hace unos días por el Gobierno.

La comisaria ha recordado que estuvo hace apenas una semana visitando el archipiélago junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y que entonces constató que la situación es "muy difícil" por el "enorme aumento" de migrantes llegados a través del Atlántico, una ruta que Johansson ha descrito como "la más letal hacia la UE".

"No sabemos cuántas vidas se han perdido en esa ruta tan peligrosa", ha lamentado la comisaria, si bien ha advertido de que una "enorme mayoría" de las personas que alcanzan Canarias de manera irregular "no son refugiados, sino migrantes económicos" que no recibirán protección internacional.

Por eso, ha recalcado, se debe poner ahora el acento en agilizar las expulsiones de quienes no son elegibles en el marco de la protección internacional y también actuar contra las mafias que trafican con estos migrantes.

VIAJE A MARRUECOS

Johansson, además, ha adelantado en la misma rueda de prensa su intención de viajar la próxima semana a Marruecos para abordar con las autoridades la cuestión migratoria y mejorar la cooperación entre la UE y Rabat, en especial con la vista puesta en agilizar los retornos y en combatir mejor las mafias que trafican con personas.

A falta de concretarse los detalles de la agenda de la comisaria, fuentes comunitarias han señalado a Europa Press que la visita tendrá lugar los próximos 1 y 2 de diciembre y se centrará en la vertiente exterior de la política de migración y asilo común, esto es las deportaciones y la cooperación con los países de origen y tránsito.

"Necesitamos luchar contra las mafias, impedir que la gente salga hacia una ruta tan peligrosa, pero también devolver a aquellos que no son elegibles para la protección internacional", ha insistido la comisaria al utilizar el ejemplo de Canarias para enumerar algunas de las claves de la reforma de la política migratoria común que defiende Bruselas y anunciar su visita al país alauí.

No es la primera vez que la socialista sueca alerta del fuerte incremento de llegadas irregulares a la UE a través del archipiélago canario, a donde solo en el mes de octubre arribaron 5.300 personas por rutas ilegales, según las últimas cifras ofrecidas por Frontex. En los primeros diez meses de este año, se han contabilizado 11.400 llegadas a Canarias, la mayoría de ellas a partir de agosto.

En la misma rueda de prensa, el vicepresidente responsable de Migración, el conservador griego Margaritis Schinas, ha advertido de que la situación en Canarias, como la que existen en otros puntos bajo presión en Europa, como la isla griega de Lesbos o la región francesa de Calais, son ejemplos del problema que supone no tener un verdadero marco europeo para la política migratoria.

"Tenemos una composición de retales de soluciones regulatorias que ofrecen resultados desiguales y muchos problemas, lagunas, dramas, que nos persiguen", ha lamentado Schinas, para después defender la urgencia de que los Veintisiete aprueben el Pacto para la Migración y el Asilo que presentó Bruselas el pasado septiembre y que aún tienen que negociar el Consejo y la Eurocámara.

"Si los gobiernos no quieren ver más problemas como el de Canarias, en Lesbos, la respuesta es muy sencilla: Adopten el Pacto, den a Europa un marco para la gestión migratoria", ha concluido.