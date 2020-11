El transport públic de la Generalitat serà gratuït per a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles

La Generalitat establirà les mesures necessàries perquè totes les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles viatgen de manera gratuïta en Metrovalencia, Tram de Castelló, Tram d'Alacant i MetroBus.

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, han fet aquest anunci en la presentació aquest dimarts de la iniciativa ‘L'autobús i el metro Lliures de violència de gènere’, amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra la Dona que es commemora el 25 de novembre.

España ha explicat que al voltant de 10.000 dones i els seus fills i filles es podran beneficiar de la gratuïtat del transport públic que gestiona la Generalitat, iniciativa que entrarà en vigor a principis del pròxim any. Així, ha afegit, "es compleix un dels compromisos del pacte contra la Violència de Genero que va signar la vicepresidenta amb tota la societat civil".

Aquest bo es gestionarà i tramitarà a través de la xarxa de centres d'atenció a dones víctimes de violència de gènere de la Comunitat.

Així mateix, el conseller ha assenyalat que Metrovalencia, el Tram de Castelló, el Tram d'Alacant i els autobusos de MetroBus portaran el missatge ‘Lliures de violència de gènere’, i d'aquesta manera "el transport públic de la Generalitat Valenciana se suma a la campanya de conscienciació que està impulsant la vicepresidència, ja que una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència sexual i no podem deixar de denunciar-lo i també d'actuar".

Per al titular de Mobilitat, "és fonamental aquesta campanya per a recordar-nos tots els dies, eixa necessitat d'actuar amb fermesa i no donar per normal, actituds que no ho són com es denuncia en la campanya que ha presentat la vicepresidenta", i ha afegit que "hi ha frases, expressions que estan assumides en el context habitual i hem de lluitar contra això, perquè en moltes ocasions són l'inici d'una tragèdia".

Per part seua, la vicepresidenta ha destacat la campanya amb la qual la Conselleria de Mobilitat se suma a la commemoració del Dia Internacional per a l'Erradicació de les Violències contra les Dones, una mostra de la "transversalitat de les polítiques d'igualtat en tot el Consell", que en aquest cas es plasma "sensibilitzant a la societat amb la retolació dels vagons de Ferrocarrils de la Generalitat i dels autobusos de la xarxa de transport."

A més, els ha felicitat per la posada en marxa de mesures concretes per a permetre "el dret a la mobilitat en el transport públic sense cost per a les dones víctimes de violència de gènere, els seus fills i filles siga una realitat a partir de 2021, complint així amb un dels compromisos recollits en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista".

La vicepresidenta ha recordat que la campanya llançada enguany pel seu departament amb motiu del 25 de novembre està centrada en la violència sexual, que és una de les parts de la violència contra les dones, posant el focus en què "eixes actituds dels agressors no són benvingudes en una societat lliure i democràtica i conscienciant a la societat que no es pot mirar cap a un altre costat, no es pot ser neutral davant aquestes situacions perquè això ens converteix en còmplices".