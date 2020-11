Carolina Ferre i Eugeni Alemany donaran les campanades d'À Punt des d'un balcó en la plaça de l'Ajuntament de València

El programa especial de 'Campanades 2021' vol acomiadar l'any amb una divertida proposta d''sketches' amb convidats especials i cares conegudes per a "passar pàgina a aquest temps compartit amb els espectadors" que aposten per la radiotelevisió pública valenciana com el seu mitjà de proximitat.

La segona part es traslladarà a un balcó per a seguir en directe les dotze campanades del rellotge de l'Ajuntament i prendre els raïms amb el desig d'un bon any nou, avança l'ens en un comunicat.

Com aquesta vegada no es pot anar a la plaça, la retransmissió permetrà gaudir des de casa, tant els valencians que resideixen a la Comunitat Valenciana com els de la resta del món, de l'espectacle piromusical dins de l'agenda festiva municipal.

Més de mig milió de valencians, 530.000 espectadors, van veure la televisió pública durant l'últim dia del 2019. En conjunt, segons les dades de Kantar Media, el dimarts 31 de desembre la programació va aconseguir un 4,1% de quota davant del 2,8% del mateix dia del 2018.

El minut d'or de l'últim dia de l'any es va registrar a les 23.54 hores, amb una quota del 8,9% i 154.000 espectadors. El programa especial de les campanades, presentat per segon any consecutiu per Alemany i Ferre, va ser el més seguit del dia amb una quota total del 7,3% en arribar a 230.000 persones. À Punt va ser en el moment de les campanades la quarta televisió més vista a la Comunitat Valenciana.