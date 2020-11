Oltra recalca que la proposta d'Estratègia de Recuperació és un document de treball "que haurà de ser consensuat"

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha presentat hui la proposta d'Estratègia Valenciana per a la Recuperació (EVR) amb 14 projectes "tractius per a impulsar la renda, l'ocupació i el benestar a la Comunitat Valenciana".

Per la seua banda, la vicepresidenta i líder de Compromís -qui no acudit a la presentació perquè tenia diversos actes en la seua agenda, un d'ells, la reunió constituent de l'òrgan de col·laboració i coordinació interadministrativa del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials, programats amb molta antelació- ha respost un tuit del compte de la Generalitat en el qual s'informava que Puig "presenta l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació".

"El que s'ha presentat hui és un document de treball de l'IVIE, no cap Estratègia Valenciana de Recuperació, que òbviament haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell. Crec que en la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania", ha apuntat Mónica Oltra en la seua contestació.

Al fil del tuit d'Oltra, el síndic de Ciutadans (Cs), Toni Cantó, ha aprofitat per a criticar les discrepàncies de les últimes setmanes entre la líder de Compromís i el PSPV.

"En el Botànic la festa no acaba mai. És un espectacle lamentable veure com es barallen entre sí els membres del tripartit. Els valencians no se'l mereixen", ha assenyalat Cantó en xarxes socials.