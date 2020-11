Un jutjat demana a l'Ajuntament de Morella que entregue els contractes amb Francis Puig des del 1991, reclamats pel PPCV

Així consta en una diligència d'ordenació del jutjat, consultada per Europa Press, amb data d'aquest dilluns, en un procediment sobre la protecció dels drets fonamentals instat per la secretària general del PPCV, Eva Ortiz. La dirigent 'popular' va presentar al febrer d'enguany un escrit en Les Corts per a sol·licitar al consistori de Morella una relació de tots els contractes i subvencions a Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, empreses de Francis Puig, i Kriol Produccions i Canal Maestrat.

L'Ajuntament de Morella va desestimar per silenci les sol·licituds de documentació presentades per via parlamentària, per la qual cosa Ortiz va presentar, en primera instància, un recurs davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que va justificar en el reconeixement dels drets integrats en l'exercici de la funció de diputat i perquè entenia que no es tractava d'un acte del consistori subjecte a dret administratiu sinó d'especial comportament en virtut del dret parlamentari.

No obstant açò, la sala es va declarar incompetent en considerar que l'acte recorregut es troba entre les competències atribuïdes als jutjats del Contenciós-Administratiu, en una interlocutòria del passat 26 d'octubre, i es va inhibir en favor d'aquestes instàncies.

La causa ha recaigut en el número 1 de Castelló, que ha requerit "amb caràcter urgent" a l'Ajuntament perquè en cinc dies des de la recepció del requeriment remeta l'expedient acompanyat dels informes i dades que estime procedents i que ho comunique a tots els que apareguen com a interessats en ell i emplaçant-los perquè puguen comparéixer com a demandant en el termini de cinc dies davant aquesta mateixa instància. La resolució pot ser recorreguda en un termini de cinc dies.