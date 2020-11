Cs no renuncia a pactar los Presupuestos a pesar del preacuerdo del Gobierno con ERC: "Estaremos hasta el final"

Ciudadanos ya sabe que no es necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero eso no cambia su postura. El acuerdo del Gobierno con ERC, PNV y previsiblemente Bildu no hace que los naranjas renuncien a pactar. "La negociación con el Gobierno sigue" porque "queda muchísimo que hablar" con el Ejecutivo. Para Cs, ERC "no tiene un acuerdo" con el Gobierno y los naranjas van a trabajar "para que ese pacto no se consume". Edmundo Bal, de hecho, insistió en que la alternativa de Esquerra y Bildu "no es la de la igualdad entre españoles". Para el portavoz, "queda tiempo para negociar", y por eso los suyos no se mueven: "Estaremos hasta el final".

Con todo, Edmundo Bal reconoció que el Gobierno "no ha vetado" las llamadas líneas naranjas. Destacó el diputado que se mantienen tanto las ayudas a las pymes que cuenten con menos de 50 trabajadores y que "vean reducida su actividad a la mitad" por la crisis de la Covid-19, como que se considere baja laboral que los padres se tengan que quedar en casa para cuidar a sus hijos porque necesiten guardar cuarentena. "Hemos trabajado de forma frenética", comentó, antes de añadir que su partido mantiene las enmiendas "vivas". Y añadió: "Seguimos trabajando para la igualdad de todos los españoles".

Además, PSOE y Cs han firmado este martes una enmienda para aprobar la tarjeta sanitaria única en toda España, una medida que era uno de los puntos más importantes del programa de la formación naranja. Bal se encargó de enumerar las peticiones de Ciudadanos que de momento se mantienen dentro de la negociación, lo que el partido considera como una victoria.

Estas palabras de Bal llegan después de que Gabriel Rufián anunciara un principio de acuerdo con el Gobierno para los PGE que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que puso en marcha el Gobierno del PP en 2015, así como la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que ha definido como el "paraiso fiscal" de Madrid.

Según ha explicado Rufián, ese preacuerdo puede completarse con otras medidas, entre ellas algún acuerdo sobre la ampliación de la moratoria de los desahucios, una tema muy importante" para ERC.