El Satisfyer Pro 2, por 17 euros: EroticFeel rebaja a mínimos el juguete erótico más deseado por los usuarios

Aunque los ojos están puestos en las rebajas techies, desde hace años el Black Friday llega mucho más allá... ¡incluso a los juguetes eróticos! De hecho, desde que el Satisfyer llegara al mercado siempre ha estado en el top ventas de esta jornada y en la lista de productos a los que hacer un seguimiento para intentar conseguirlo al mejor precio. Este dispositivo, que apenas necesita presentación, se convirtió en el succionador de clítoris más famoso de la red y en el que protagonizaba todas las conversaciones. Tanto es así que no hay año en el que no esté incluido en las wish list navideñas o que no siga arrasando en ventas.

Y es que, aprovechar los descuentos del Viernes Negro para descubrir el juguete erótico del que todo el mundo habla es todo un acierto. Este dispositivo, que, de forma habitual, está la venta por un precio que oscila entre los 25 y los 30 euros según modelos y versiones, suele tener buena rebaja en estas jornadas. Sin embargo, hemos encontrado una que promete llegar a un precio mínimo histórico para que nadie pueda decir que no ha probado las bondades de este modelo: se trata del modelo Satisfyer Pro 2 que, para celebrar el Black Friday, tiene una rebaja del 60% en el ecommerce EroticFeel. ¿No crees que esto es una señal?

Satisfyer Pro 2. EroticFeel

Todo lo que tienes que saber del Satisfyer Pro 2

Desde que saltase a la fama el invierno pasado, este juguete sexual ha conseguido convertirse en uno de los favoritos de los usuarios, tanto el primer modelo de Satisfyer como el predecesor que hemos destacado sobre estas líneas. Y, la verdad, no es de extrañar: su apuesta por la innovación y la última tecnología convierten a este juguete erótico en un artículo muy interesante. El por qué, muy sencillo: está diseñado para lograr la estimulación del clítoris de una forma indirecta y con intensidades regulables por el usuario del clítoris gracias a la generación de ondas de vibración que transmite a través de una ventosa ovalada. De este modo, es ideal para adaptarse al punto G, asegurando una experiencia culminante.

Además de ser muy silencioso y discreto (tiene un aspecto poco explícito que ayuda a que pase desapercibido en nuestro neceser), se maneja sin esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite que el consumidor lo disfrute dónde y cómo prefiera. También tiene un diseño ergonómico que logra que su uso sea fácil y que podamos limpiarlo sin dificultad. Cabe destacar que, a pesar de su nombre y su fama, su uso no es exclusivo para mujeres. No solo lo puedes utilizar en pareja, ellos también pueden encontrar usos interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico.

Descubre todas las ofertas de este Black Friday.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de EroticFeel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.