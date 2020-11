Bertín Osborne da las gracias a Pablo Echenique por sus palabras con respecto al supuesto cierre de colegios especiales

El cantante Bertín Osborne ha sorprendido con un vídeo en su cuenta de Instagram en el que manda un mensaje al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tras sus palabras en lo referente a la Ley Celaá.

Hace unos días, tanto Bertín como su esposa, Fabiola, se posicionaron en contra de esta nueva ley en materia de educación debido al supuesto cierre de colegios para niños con necesidades especiales. Echenique, por su parte, ha respondido que entiende la "angustia" y la preocupación de estas familias, aunque también comentó que "se están diciendo muchas mentiras".

"El Gobierno no va a obligar a llevar a los niños que necesitan una educación especial a un centro ordinario, donde no tengan atendidas sus necesidades", afirmaba el político en Cuatro al día, añadiendo que esto sería propio de "un Gobierno cruel y malvado".

Por su parte, Osborne, como padre de un niño con discapacidad intelectual, ha agradecido las palabras de Echenique: "Supongo que igual que yo, muchísimos padres se sintieron agradecidos por tus palabras". Pero el cantante no se queda ahí.

"Simplemente, me gustaría decirte que en otra comparecencia nos aseguraras que las ayudas económicas que se le dan a este tipo de colegios por los gastos ingentes que tienen las vais a mantener porque si no vosotros no cerraréis los colegios, tendrán que cerrar ellos solos".

Además, el cantante ha mandado un mensaje dirigido a los que dicen que siempre critica al Gobierno: "Que vean que no es verdad y que en este momento estoy para agradecerte tus palabras". Osborne ha concluido pidiendo que los hijos de las familias que se encuentran en la misma situación pero sin la suerte de poder matricular a sus hijos en un colegio privado, tengan también la oportunidad de darles un futuro esperanzador.