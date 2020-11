Feijóo critica la "falta de comunicación" sobre el plan de vacunación y dice que en Galicia se hará uno pactado

"Los políticos no vacunamos a nadie. Los políticos intentamos conseguir recursos, priorizarlos y posteriormente compartir con los profesionales la forma de implementarlos", ha remarcado, en un acto en A Estrada (Pontevedra), en el que ha subrayado que los profesionales de la Atención Primaria serán los que se encarguen de administrar la vacuna.

Previamente, ha considerado "sorprendente" que el Ejecutivo central apruebe un plan de vacunación sin proporcionar "ninguna información al respecto" a las comunidades, que son las "responsables de implementar la vacuna"

"Es la Atención Primaria, básicamente, la que tiene que implementar la vacuna y es sorprendente que ni los responsables de Primaria ni los responsables de la Comunidad tengamos información sobre ese plan de vacunación. Pero en vin, allá esa falta de comunicación, espero y deseo que no sean simplemente titulares", ha advertido Feijóo.

No en vano, ha esgrimido que "cuando alguien no quiere contar lo que hay que hacer es porque, probablemente, aún no sepa con claridad qué tiene que hacer". En todo caso, ha asegurado que en Galicia, "con excelentes equipos de Primaria y enfermería", se está a disposición de vacunar e implementará su propio plan cuando llegue el momento.