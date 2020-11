Santiago Mena toma posesión como Fiscal Superior de Castilla y León y apuesta por la difusión de su trabajo

El acto, celebrado de forma telemática desde el Palacio de Justicia de Burgos, ha contado con la participación del teniente fiscal del Tribunal Supremio, Luis Navajas, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En su discurso, y tras los agradecimientos a las autoridades presentes y quienes le han acompañado a lo largo de su trayectoria laboral, se ha mostrado satisfecho por su nueva responsabilidad y ha confiado en poder satisfacer el interés social desde el mismo.

"Nada puede salir mal en este nuevo desafío", ha aseverado Mena, antes de añadir que pretende ser un elemento de "auxilio y colaboración" para el resto de fiscales de la Comunidad.

Santiago Mena ha recordado la capacidad de interlocución del Fiscal Superior con la Comunidad pese lo cual ha lamentado que se trate de una institución poco reconocida y valorada, incluso dentro de la propia carrera judicial.

Por eso, ha apostado por dar al cargo la visibilidad necesaria y que se recoge en el propio Estatuto de Castilla y León. "No se quiere lo que no se conoce y los ciudadanos no saben qué es y dónde está la Fiscalía Superior", ha añadido.

Tras alabar la labor de sus predecesores en el cargo, ha dicho que este objetivo es una carrera lenta y ha explicado que los principios que regirán su responsabilidad al frente de la Fiscalía serán los de legalidad e imparcialidad, junto a la unidad de actuación.

LABOR DEFENSORA

Asimismo, se ha comprometido a desarrollar una labor defensora y no solo acusadora en diferentes ámbitos y ha destacado la importancia de respetar de forma escrupulosa el trabajo de los diferentes agentes de la carrera judicial. "Hay que desarrollar un proyecto en el que todos se sientan importantes y nadie esté fuera de juego", ha puntualizado.

El nuevo Fiscal Superior de Castilla y León, quien en su alocución ha tenido palabras de reconocimiento para la figura de la mujer en diferentes ámbitos, ha reseñado que se estará más cerca del éxito cuanto más transparentes sean las acciones de los fiscales y ha insistido en que el trabajo de los fiscales debe imprimarse de los valores y principios constitucionales.

Por otra parte, ha recalcado que es necesario que el Ministerio de Justicia responda a las necesidades que presenta la Fiscalía, una labor que se acompasará, según ha dicho, por una labor de reorganización interna y optimización de los recursos, con el fin de atender las necesidades que se presentan en la actualidad, cuando la especialización se antoja más que nunca imprescindible.

Por otro lado, Mena ha recordado que la Fiscalía Superior de Castilla y León ha sido pionera en Castilla y León en el avance hacia la digitalización, algo que se ha demostrado más esencial aún si cabe durante la pandemia.

Mena ha aprovechado la ocasión para remarcar que, ante una situación "crítica" por la pandemia de la COVID-19, es necesario "remar todos en una misma dirección" para que "no se vuelva a repetir" una coyuntura como la actual.

A este respecto, ha destacado el trabajo realizado por la Institución judicial tras la declaración del Estado de alarma, así como la coordinación realizada para paliar los efectos de la crisis sanitaria.