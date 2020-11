Un total de 1.300 mujeres tienen en la ciudad alguna protección por riesgo de violencia de género

Asimismo, ha indicado que la Policía Local ha realizado 356 detenciones por violencia de género en este periodo, una cifra que supone casi 50 personas más que en todo 2019. El edil ha considerado que estas cifras son "democráticamente inasumibles" porque señalan que esas mujeres "tienen de alguna manera coartada su libertad", algo "grave porque la base de la democracia es la libertad y la igualdad".

Cano ha precisado que a la Policía Local le corresponde vigilar a 646 de esas mujeres y el resto, a la Policía Nacional y ha lamentado que haya algunas con "riesgos muy altos de agresión". El responsable municipal se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida para dar cuenta de las cifras de violencia de género en València y de la atención que presta la Policía Local a través del grupo Gama, especializado en esta materia, y del resto de la plantilla.

El concejal ha asegurado que en la ciudad este "problema" es "insostenible" y "creciente", y ha mostrado su "preocupación" al respecto, tras lo que ha apuntado que "algo tendremos que cambiar para sensibilizar más a la población".

"Con los datos se ve que esta situación es muy grave, peor que la del año pasado. No avanzar es retroceder, no frenar es empeorar. Es una gangrena social. Nadie está libre de la violencia de género, tengas estudios o no, tengas recursos o no. Nadie está inmunizado. La única vacuna es la concienciación social", ha expuesto.

Aarón Cano ha manifestado que la violencia de género es "un hecho que sucede en el domicilio, en el ámbito familiar", especialmente -79% de las agresiones se dio en el ámbito privado- y ha instado a denunciar a quien tenga constancia de ella, al igual que se denuncia "la fiesta de un vecino". "Lo público es privado y lo privado es público. Lo que ocurre en el ámbito familiar, en este sentido, nos afecta a todos", ha planteado.

El edil ha dicho que el 75% de las agresiones se da en lo privado y ha insistido en que "es ahí donde tenemos que implicarnos todos" porque esta violencia "lastra la vida de la mujer que sufre los malos tratos" y la de los menores fruto de la pareja en la que se producen. "La mayor parte de las mujeres que sufre violencia de género -un 61%- tiene hijos, un elemento más de dependencia del agresor", ha añadido.

El titular de Protección Ciudadana ha resaltado que con 445 órdenes de protección en lo que llevamos de año se alcanza casi las 476 emitida en todo 2015. "Quedan los meses de noviembre y diciembre enteros" para acabar este año, ha subrayado, a la vez que ha comentado que en 2019 se plantearon 635 órdenes de este tipo.

Asimismo, ha aludido a los "tres meses de confinamiento" que ha habido en 2020 por la pandemia de la Covid-19 y ha resaltado que en ellos "las denuncias han sido menores por la imposibilidad" que han supuesto para las mujeres "a la hora de denunciar".

"UNA PRISIÓN"

"El confinamiento hace que tu domicilio se convierta en una prisión en la que el carcelero es tu agresor. Eso dificulta la denuncia. La denuncia siempre es difícil, por la dependencia económica -el 46% de las víctimas no trabaja mientras que el 47% de los agresores sí- y social, y en una situación de confinamiento aún más", ha aseverado.

Cano ha comentado que a las 356 detenciones hechas por la Policía Local de València por violencia de género se suman las de Policía Nacional y Guardia Civil y ha asegurado que esa cifra "ya supera una detención al día en 2020". En 2019 este cuerpo municipal detuvo a 309 personas por estos hechos. "Se demuestra que estamos ante un problema que no que se estanca sino que es creciente y que está afectando a todo tipo de personas en todos los ámbitos sociales", ha reiterado.

A este respecto, ha indicado que "la mujer que sufre alguna agresión por violencia de género puede ser cualquier persona que conozcamos" y ha precisado que el 76% de ellas tiene entre 21 y 50 años. Igualmente, ha expuesto que hay registradas agresiones a menores de entre 16 y 20 años e, incluso, en menores de 16 años -ha dicho que no se está detectando "un incremento sustancial" entre los menores-.

Respecto a lo agresores, el edil ha agregado que básicamente se sitúan también entre los 21 y los 50 años. En cuanto a la formación, ha explicado que "las mujeres suelen tener más estudios y capacitación que sus agresores" aunque ha matizado que "la mayoría no trabaja y es dependiente económicamente de su agresor". Ha añadido que el 71% de los casos se da entre parejas y el resto, en exparejas".

Aarón Cano ha señalado además que el 52% por ciento de agresores ha consumido alcohol y drogas cuando se producen estos sucesos, mientras que el 48% restante no y ha apuntado que "este dato debe hacer reflexionar sobre la frialdad del hecho".

"EN DUDA"

El responsable de Protección Ciudadano ha felicitado a la Policía Local por "su implicación en esta lucha" contra la violencia de género, que "está siendo excepcional". Por otro lado, ha lamentado que "la aparición de determinados partidos" -ha mencionado a Vox- y que "una parte de la derecha clásica tradicional española" se apoye en ellos "para gobernar" lleva a que "se ponga en duda" esa lucha.

En esta línea, ha censurado que la presencia de Vox en instituciones como el Ayuntamiento haya provocado "la pérdida de la unanimidad -con "gran valor político"- en las declaraciones institucionales" en contra de la violencia de género. Tras ello, ha indicado que supone que "una parte importante de la sociedad está negando" esa violencia.

El edil ha agregado que su delegación está "en conversaciones" con la de Patrimonio para habilitar en la calle Brasil un espacio destinado al grupo Gama, "como sede fija" para "atender las 24 horas del día" estos casos.