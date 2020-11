El Museo de Navarra adquiere 14 obras de arte contemporáneo de artistas de la Comunidad foral

Las obras adquiridas son todas de reciente ejecución y corresponden a formatos artísticos tales como la fotografía o pintura y otros poco presentes en las colecciones de esta institución, como son la vídeo creación o la instalación. El presupuesto destinado a la adquisición es de 90.105 euros y entre los artistas elegidos hay "una importante presencia femenina".

La selección incluye artistas vivos de distintas generaciones, "en su mayoría sin obra o deficientemente representados en las colecciones públicas navarras". Destaca la autoría femenina de estas creaciones, (el 64% del total) sobre la masculina (36%), con lo que "se ha contribuido a paliar el déficit histórico de representación de obras de mujeres artistas en las colecciones museísticas".

También se han incorporado artistas de las últimas generaciones, así como nuevos formatos y lenguajes, "un porcentaje realista respecto a la importancia creciente en las últimas décadas del papel que éstas cobra en el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, en el sector de las artes visuales". Además, "se incorporan algunas obras y nombres de los más representativos del arte navarro de los últimos 20 años".

El presupuesto dedicado al programa va a ejecutarse en su totalidad, siendo el gasto conjunto destinado a la adquisición de obras de 90.105 euros. De este gasto, 51.105 euros corresponde a obras realizadas por artistas mujeres (57%).

Estos datos han sido avanzados por el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, y Mercedes Jover, directora del Museo de Navarra.

Según han indicado, los objetivos del programa adquisición de obras artísticas contemporáneas de autoría navarra se centran en aumentar y completar la colección pública de arte contemporáneo del Gobierno de Navarra. Su destino será principalmente al Museo de Navarra.

También han destacado "el interés por colaborar en paliar los efectos de la caída de la actividad por la pandemia de la Covid-19 en este sector; difundir y promover la producción artística contemporánea de Navarra, y contribuir a un mejor conocimiento de la Historia del Arte navarro".

Las obras adquiridas serán objeto de proyectos comisariales y de mediación en torno al Arte Contemporáneo en el año 2021, de manera que "la acción abarque un objetivo más amplio que la compra, e incluya la mediación y la generación de programas públicos en torno a la creación navarra contemporánea".

En este sentido, el Director general de Cultura, Ignacio Apezteguía, ha señalado "la intención de continuar con el programa de adquisición y difusión del arte navarro en los siguientes ejercicios, abordando cuestiones pendientes como el campo de la ilustración y los proyectos de difusión de alcance territorial".

OBRAS ADQUIRIDAS

En total han sido 14 las obras adquiridas, correspondientes a distintas técnicas y formatos, todas ellas creadas entre el año 2004 y el año 2020.

Entre las obras hay cuatro vídeo creaciones: 'Decimocuarta estación' (41 minutos) realizada en 2019 por la artista Greta Alfaro; 'NLB' (10 minutos 45 segundos) de Lorea Alfaro, realizada en 2019; 'Me confunde todo pero sobre todo me confunde el mar' (35 minutos), obra realizada entre 2007-2020 por Elba Martínez; 'Y el cuerpo se hizo pantalla o las imágenes no caen del cielo' (21 minutos) realizada por Txuspo Poyo en 2020.

Las pinturas compradas han sido tres: 'Interior' (óleo sobre lona), realizada en 2019 por Alfonso Ascunce; 'Cuadro 1' (óleo sobre lienzo), obra de 2011 de Alicia Osés; y 'Pamplona-Iruñea' (hilo y pintura sobre lienzo) de Teresa Sabaté, confeccionada en 2016.

El programa se completa con la serie de seis fotografías 'Donde habita el recuerdo', realizada entre 2004-2005 por Clemente Bernad, y el trabajo 'Es posible que la Tierra quisiera ser como antes de que existiera', obra fotográfica de 2017 de Amaia Molinet. A ellas se añade la instalación performática 'Turba' realizada en 2014 por Patxi Araujo.

En el campo de la escultura se ha seleccionado el trabajo de June Crespo 'Mismo calor', realizada en 2018 y 'Tótem' de Miren Doiz realizada en 2020. A ellas se unen las obras de Ángela Moreno 'Cuando los sueños van a los ojos y susurran caricias de mares agitados' (tejido, dibujo y grabado) realizada en 2020 y la obra de Fermín Jiménez 'El nadador' (5 fotografías y un vídeo) realizada en 2013.

COMISIÓN ASESORA DE ADQUISICIÓN

La Comisión Asesora para el Programa de Adquisición de Obras Artísticas Contemporáneas se creó el pasado mes de julio. Presidida por el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, está integrada por nueve personas expertas con perfiles profesionales complementarios, conocedoras todas ellas del panorama cultural y artístico de Navarra.

La integran la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray; la jefa de la Sección de Museo de Navarra, Mercedes Jover; la codirectora del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Oskia Ugarte; el subdirector de la Fundación Museo Jorge Oteiza, Juan Pablo Huércanos; el técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Manzanos; el representante del Consejo Navarro de Cultura y de las Artes, Xabier Idoate; y las personas expertas en el ámbito de las Artes Visuales Contemporáneas, Susana de Blas, Susana G. Romanos y Francisco Javier San Martín.

El punto de partida de este programa de adquisiciones surge de la necesidad de atender por parte de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana la compra de creaciones de arte para los museos navarros de titularidad foral, "algo que no se había realizado de manera sistemática desde 2011 en el ámbito del arte contemporáneo".

Además, en un contexto reciente, el proyecto "se acelera gracias a los procesos internos de reflexión de la dirección general por la situación que la pandemia ha provocado en el mundo de la cultura, y de las mesas de trabajo mantenidas con el sector de las artes visuales y otros agentes culturales".