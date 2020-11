Cvirus.-Espadas reclama "alto y claro" al Estado un fondo para compensar gastos de la pandemia en municipios

"La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va a seguir trabajando hasta el ultimo día porque es su obligación y porque el Gobierno de España tiene que dar respuesta a eso", ha dicho Espadas durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento, donde ha sido interpelado por el portavoz del PP, Beltrán Pérez, quien ha criticado que el regidor no reclame con contundencia partidas a Madrid teniendo en cuenta que el fondo estatal solicitado "no tiene ni un euro en los presupuestos".

Ante ello, Espadas ha reiterado la petición al Estado de que compense los gastos originados por la Covid-19. "Alto y claro, me escuchan en Madrid bastante más que usted, que está sentado a a tres metros mía. No necesito sus formas para que me escuchen donde me tengan que escuchar. Se me escucha hasta cuando no quiero que se me escuche", ha subrayado dirigiéndose a Pérez.

Espadas ha intervenido de este modo en un pleno extraordinario celebrado este martes en el que se ha aprobado la utilización de 21 millones de euros del superávit del Ayuntamiento de 2019, con el apoyo de PSOE, Adelante Sevilla y Cs y la abstención de PP y Vox.

"Esta aprobación es una decisión responsable para oxigenar el presupuesto 2021 mientras en Madrid se aprueba un fondo de compensación ante los gastos de la Covid, algo que ya estuvo en la mesa del Congreso, junto con otro fondo de 5.000 millones pero que el PP rechazó con su estrategia política del desgaste", advierte, dejando claro que "la labor política ahora en el Congreso es recuperarlo y eso solo cabe en los presupuestos o en un real decreto".