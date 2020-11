Varapalo judicial a Agustín Pantoja: pierde contra Mediaset por ser el hermano de Isabel Pantoja

El conflicto familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha salpicado a Agustín Pantoja. El hermano de la tonadillera interpuso una demanda contra Mediaset tras ser mencionado en los platós, pero el juez la ha desestimado. Y eso no es todo, ya que el cantante tendrá que asumir las costas del proceso judicial, que podrían alcanzar los 15.000 euros, según explica Informalia.

Kiko Rivera le ha declarado la guerra a su madre, pero también a su tío. Así lo aclaró en su visita a Sábado deluxe, donde afirmó que ambos le habían "engañado" y "robado" tras dar por casualidad, el pasado 2 de agosto, con los objetos que pertenecían a su padre, Francisco Rivera Paquirri.

"Sabes que yo no me callo, lo primero que tiene que hacer una persona es aceptar cómo es y una vez que aprendes a aceptar cómo eres, puedes ser feliz y no es malo, cada uno es como es y se respeta y se quiere a todo el mundo. Hay que aprender a respetar cómo eres, mi tío ha pecado de eso, creo que es un amargado y un infeliz", opinó el marido de Irene Rosales.

Las declaraciones no gustaron a Agustín Pantoja, quien ya trató de frenar la emisión de Cantora: la herencia envenenada, el programa de Telecinco en el que Kiko Rivera sacó a relucir los trapos sucios del clan. "Tiene una sobreprotección tan enorme con mi madre que su objetivo es 'mi hermana solo me escuche a mí’'. Pues lo ha conseguido", dijo, además, el Dj.

Por ello, el cantante puso en manos de la abogada de su hermana todo lo relacionado con su imagen y dio orden expresa de demandar "sin piedad" a todos aquellos que le relacionaran con el escándalo familiar. Sin embargo, el artista ha recibido la mala noticia de que su demanda ha sido rechazada.

El juez ha tumbado la demanda porque Agustín Pantoja es un personaje público pues, aparte de ser el hermano de la tonadillera, actúa como representante de Isabel Pantoja. "Agustín tiene cierta relevancia pública, en cuanto que es hermano de doña Isabel Pantoja. [...] Se pueden enmarcar las escasas alusiones al actor dentro del ejercicio de la libertad de expresión".