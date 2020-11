Shaila Dúrcal narra su increíble visita al Despacho Oval de la Casa Blanca

Fue una entrevista que tuvo muchos momentos en los que Shaila Dúrcal se abrió completamente. Pudo hablar tanto de cómo ha sido para ella volver a España después de dos décadas fuera de nuestro país a la manera en la que el coronavirus le ha afectado (especialmente por su hermano Antonio, que padeció la enfermedad, pasando varios días incluso en la UCI).

Pero la gran revelación de la hija de Rocío Dúrcal tuvo mucho más que ver con algo que no todo el mundo puede decir: su auténtica aventura dentro de la Casa Blanca, pues llegó a estar en el Despacho Oval, oficina del presidente de Estados Unidos.

Este clímax de su conversación con la periodista Toñi Moreno en el programa de Canal Sur Un año de tu vida se centró en cómo la cantante de 41 años le cantó al entonces mandatario del país norteamericano George W. Bush... aunque antes había vivido una experiencia asombrosa.

Moreno le preguntó "¿Qué se siente cuándo te invitan a candar en la Casa Blanca?" llena de curiosidad porque la artista le contase los pormenores de una de las cumbres de la carrera de Dúrcal que sin embargo sorprendió a propios y extraños con su narración sobre aquel día de 2008.

"¡Yo me sentía en una película de Hollywood! Oía a los del SWAT y todo…¡como una peli!", comenzó relatando la cantante, que era la invitada a la residencia del presidente estadounidense como parte de la celebración del Día de la Hispanidad.

Aunque su actuación era en el jardín, Shaila Dúrcal no podía desaprovechar de estar allí y comenzó a curiosear. "Yo estaba como una niña, superemocionada por estar ahí y por entrar en esa casa con tanta historia. Tocaba todas las paredes, ¡hasta encontré pasadizos secretos! Bueno, esto mejor que no lo oigan", reconoció la artista.

"Aunque bueno antes de ir ahí ya me había investigado el FBI y todo. Yo le decía a mi familia, ¡por favor, portaos bien que, si no, no puedo ir a cantar!", recordó la cantante madrileña, que a continuación comenzó a narrar el momento más increíble de toda su visita.

"Me dije 'voy a ir al baño antes de salir a cantar' porque claro, ¡estaba nerviosa! Y me encontré una cerradura de oro, antigua, que tendría trescientos años y me quedé encerrada", comentó ante la cara de estupefacción de Toñi Moreno, que no daba crédito.

"Bueno, ya estaban anunciándome y yo empujando la puerta, con los tacones, el vestido... Claro, yo dándole patadas y con el miedo de que seguramente me estaban viendo. Me digo: 'hay cámaras aquí dentro seguro'. Logré salir y llegué corriendo, tropezándome y todo. Pero al final canté y todo salió muy bien, le gustó mucho [a Bush]", finalizó.