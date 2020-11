El transporte público de la Generalitat será gratuito para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas

La Generalitat va a establecer las medidas necesarias para que todas las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas viajen de forma gratuita en Metrovalencia, Tram de Castelló, Tram d'Alacant y MetroBus.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, han hecho este anuncio en la presentación este martes de la iniciativa El autobús y el metro Libres de violencia de género, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre.

España ha explicado que alrededor de 10.000 mujeres y sus hijos e hijas se podrán beneficiar de la gratuidad del transporte público que gestiona la Generalitat, iniciativa que entrará en vigor a principios del próximo año. Así, ha añadido, "se cumple uno de los compromisos del pacto contra la Violencia de Genero que firmó la vicepresidenta con toda la sociedad civil".

Este bono se gestionará y tramitará a través de la red de centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la Comunitat.

Asimismo, el conseller ha señalado que Metrovalencia, el Tram de Castelló, el Tram d'Alacant y los autobuses de MetroBus llevarán el mensaje Libres de violencia de género, y de esta forma "el transporte público de la Generalitat Valenciana se suma a la campaña de concienciación que está impulsando la vicepresidencia, ya que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual y no podemos dejar de denunciarlo y también de actuar".

Para el titular de Movilidad, "es fundamental esta campaña para recordarnos todos los días, esa necesidad de actuar con firmeza y no dar por normal, actitudes que no lo son como se denuncia en la campaña que ha presentado la vicepresidenta", y ha añadido que "hay frases, expresiones que están asumidas en el contexto habitual y tenemos que luchar contra esto, porque en muchas ocasiones son el inicio de una tragedia".

Por su parte, la vicepresidenta ha destacado la campaña con la que la Conselleria de Movilidad se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, una muestra de la "transversalidad de las políticas de igualdad en todo el Consell", que en este caso se plasma "sensibilizando a la sociedad con la rotulación de los vagones de Ferrocarrils de la Generalitat y de los autobuses de la red de transporte."

Además, les ha felicitado por la puesta en marcha de medidas concretas para permitir "el derecho a la movilidad en el transporte público sin coste para las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas sea una realidad a partir de 2021, cumpliendo así con uno de los compromisos recogidos en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista".

La vicepresidenta ha recordado que la campaña lanzada este año por su departamento con motivo del 25 de noviembre está centrada en la violencia sexual, que es una de las partes de la violencia contra las mujeres, poniendo el foco en que "esas actitudes de los agresores no son bienvenidas en una sociedad libre y democrática y concienciando a la sociedad de que no se puede mirar hacia otro lado, no se puede ser neutral ante estas situaciones porque eso nos convierte en cómplices".