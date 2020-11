La Policia Local d'Alaquàs desarticula un taller il·legal de vehicles en el Polígon Bovalar

Durant la intervenció es van constatar diferents irregularitats ja que el taller operava porta tancada i sense retolació exterior. Els agents van poder comprovar que tots els treballadors que es trobaven en la nau no es trobaven donats d'alta en la Seguretat Social, "un factor que representa un greu perill per a la salut dels treballadors en cas d'accidents ja que treballaven en un entorn laboral freturós de ventilació així com de les més elementals mesures de seguretat bàsiques com l'absència de mesurades antiincendis", destaquen fonts municipals.

El cos de la policia assegura també que els treballadors es trobaven envoltats de gran quantitat de peces de gran grandària amb cablejat elèctric a l'aire i sense adoptar les mesures preventives higièniques per a fer front a la Covid-19.

En el taller es van detectar igualment diferents infraccions en matèria mediambiental ja que es va comprovar que el taller no estava donat d'alta en els oportuns registres medi ambientals relatius a la generació de residus que produïa, ni gestió d'olis usats.

El local tampoc disposava de l'alta corresponent en Indústria que acredita el compliment dels mínims legals per a exercir aquesta activitat ni comptava amb llicència municipal. Tampoc s'ha acreditat que els treballadors comptaren amb la formació exigible per a operar com a mecànics, així com diverses irregularitats en matèria de drets de protecció als consumidors.

Amb aquesta intervenció coordinada, i la clausura del local, són ja tres els tallers il·legals de mecànica que la Policia Local d'Alaquàs ha localitzat i tancat en els últims anys en el municipi.