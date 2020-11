Chocolates Valor factura más de 138 millones de euros, un 10% más

Chocolates Valor ha cerrado el ejercicio (julio 2019-junio 2020) con una facturación superior a los 138 millones de euros, lo que supone un incremento en ventas de alrededor de un 10% y la fabricación de casi 23 millones de kilos de producto entre sus plantas de La Vila Joiosa (Alicante) y Ateca (Zaragoza).

Este ha sido "un año especialmente complicado, en el que ha centrado todos sus esfuerzos en lograr satisfacer el incremento de la demanda generado a raíz del inicio de la actual crisis sanitaria, algo que han considerado una responsabilidad, ya que tuvimos la suerte de poder mantener las fábricas activas y continuar en marcha en unos momentos muy complicados para todos", destaca la empresa en un comunicado.

"La fotografía que proyectamos este ejercicio ha sido finalmente positiva. Hemos tenido que realizar un mayor esfuerzo para poder cumplir con las expectativas de nuestros consumidores, que han confiado en Valor en un momento especialmente difícil para todos. Asimismo, agradecemos el esfuerzo realizado a todos nuestros trabajadores, especialmente durante las complicadas semanas de mayor incertidumbre", resume el presidente ejecutivo, Pedro López, en un comunicado.

Pese a firmar "un gran resultado" durante el ejercicio, los beneficios se han mantenido en cifras muy similares a las del pasado año. En total 12,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,2%, debido al incremento del coste de las materias primas, así como la adopción de una serie de medidas por parte de la firma durante la crisis sanitaria de la Covid, explican.

Los objetivos prioritarios de estas medidas han sido, por una parte "garantizar la seguridad en todo el proceso productivo y gratificar al personal por su implicación durante este periodo, así como contribuir a la sociedad en estos momentos tan complicados mediante las donaciones realizadas en la lucha contra el coronavirus".

"RÉCORD DE ESFUERZO INVERSOR"

Además, destaca el esfuerzo inversor de Valor, que logra su récord y se sitúa en 7,8 millones de euros. Dotaciones que se han concentrado principalmente en incrementar la capacidad productiva y de innovación de la firma, que lleva varios ejercicios con un importante esfuerzo presupuestario encaminado a afrontar sus planes de crecimiento.

La compañía ha incrementado su penetración, y su cuota de mercado, hasta situarse a solo 0,7 puntos de hacerse con el liderazgo nacional en la categoría de tabletas. Además, se mantiene como marca en cabeza del segmento de chocolates negros, donde cuenta con casi el 30% de cuota de mercado, y lidera también otro segmento importante, el de los chocolates sin azúcar, con casi el 58% del mercado con sus referencias Valor 0% Azúcares Añadidos.

Al mismo tiempo, destaca la progresión de Valor en la categoría de cacaos solubles, donde ha liderado el nacimiento del segmento de alto porcentaje de cacao, en el que continúa a la cabeza con sus propuestas Cacao Puro 100% Natural y Cacao Negro 70% de Valor, con una gran aceptación por parte de los consumidores. Asimismo, continúan con buen comportamiento el resto de las categorías en las que opera la compañía, como son los chocolates a la taza, que logran el 50% de la cuota de mercado, y sus gamas de bombones, que también han participado en el resultado positivo experimentado por la compañía.

HUESITOS

Por su parte, los snacks de Valor también muestran un camino ascendente. Huesitos y Tokke mantienen a la firma como el tercer player en el mercado de countlines donde alcanza un 14% de la cuota de mercado y un crecimiento de casi el 12%.

"Estamos orgullosos, porque nuestra marca Huesitos crece en reconocimiento cada año, gracias a la apuesta que hemos realizado a través de destacadas campañas de comunicación que han servido para despertar nuevamente el interés de los consumidores que ya conocían la marca, y que además nos ha permitido conquistar nuevos públicos, principalmente jóvenes", apunta Pedro López.

En cuanto a la red de chocolaterías Valor, ha continuado creciendo en número de establecimientos pese a la complicada situación, y en la actualidad cuenta ya con un total de 36 establecimientos, 6 de ellos propios y el resto pertenecen a la red de franquicias. De hecho, la estructura se ha visto reforzada con la apertura de nuevos locales como el de Puerto Venecia, en Zaragoza, y el del Centro Comercial Llobregat Centre, en Cornellà.

Respecto a la situación provocada por la actual crisis sanitaria, al igual que ha ocurrido en todo el sector Horeca, el cierre ocasionado por el decreto del estado de alarma, así como la reducción posterior del aforo, ha afectado a los objetivos previstos para este año que comenzó de manera muy positiva.

No obstante, se han adoptado medidas encaminadas a ayudar a los franquiciados, además de iniciativas para dinamizar la actividad, como el impulso al servicio de take away y la implantación en parte de los establecimientos del sistema de delivery, para que se pueda disfrutar de los productos de la carta de las chocolaterías Valor donde quieras y cuando quieras, concluyen desde la firma.