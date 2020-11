Melyssa Pinto, sobre su enfermedad de nacimiento: "Hubo una negligencia médica e hicieron que se agravara"

Un detalle desconocido de la vida de Melyssa Pinto, exconcursante de La isla de las tentaciones 2, ha salido a la luz. La propia joven ha sido la que se ha sincerado ha querido sincerarse sobre su pasado, desvelando datos nunca jamás contados sobre ella.

Así, la influencer ha hablado por primera vez, y muy emocionada, sobre la enfermedad que padece, confesando todos los detalles. Entre ellos, que nació con un problema en el riñón, algo que no le fue detectado hasta que tuvo dos años. "Mis padres lo pasaron muy mal y tuvieron que vivir en el hospital varios meses", cuenta en su canal de Mtmad.

Además, aunque no quiere citar ni al médico ni al hospital que llevaron su caso, desvela que "hubo una negligencia médica". "Hizo mal su trabajo, haciendo que mi problema de riñón agravara. El derecho funciona un 24% y el cuerpo es tan inteligente que el otro ha crecido para que los dos funcionen un 100%".

Pese a todo, cuenta, no han querido denunciar, ni ahora ni antes: "En su día tampoco, porque mis padres estaban pensando en mi salud y no en sacar algo".

Según la concursante, este problema la convirtió en una niña más especial que el resto, ya que sus padres la han tenido siempre "en una burbuja". "He estado más mimada porque el miedo de perderme hizo que me vieran como una muñeca de cristal", expone la ex de Tom.