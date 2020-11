El Ayuntamiento de Logroño refuerza su compromiso por la igualdad y contra la violencia de género

Con su intervención conjunta, han querido reforzar la apuesta del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño por la igualdad y contra la violencia de género, y han abogado por seguir introduciendo la igualdad de forma trasversal en todas las áreas municipales, sin limitarse solo a acciones conmemorativas de días especiales, que "aunque son importantes no pueden centrar ni quedar limitadas las actuaciones en ellos", ha subrayado Tobías.

La violencia de género no es un problema privado, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad. "Todas las personas del entorno de la víctima pueden dar la voz de alarma, aunque no haya agresiones físicas. Tanto si hay agresión como si no la hay y si se cree que la víctima está en peligro de ser agredida se puede llamar al 112, incluso de forma anónima, o a los teléfonos de las Unidades de Servicios Sociales y Policía Local habilitados para este fin", ha afirmado.

RECURSOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento cuenta con dos recursos municipales imprescindibles para la asistencia, atención e información y emergencia para las víctimas de violencia de género. El Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género está atendido por trabajadoras sociales, las 24 horas, todos los días del año, a través del teléfono gratuito 900101555.

Su finalidad es proporcionar seguridad a las víctimas, movilizar los recursos oportunos ante situaciones de emergencia. Asimismo, ofrece apoyo, información y asesoramiento ante cualquier necesidad relacionada con una situación de violencia de género. También se atiende mediante el teléfono 941 277 070 de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

El otro gran pilar de los recursos municipales dirigidos a la atención de las víctimas de violencia de género es la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local, para responder de forma inmediata a la víctima, que cuenta con los teléfonos 618273585 y 941277077, a fin de atender, detectar y controlar situaciones de riesgo de mujeres víctimas de violencia de género (activos las 24 horas, todos los días del año).

Ambas unidades municipales están en coordinación con el resto de recursos que ofrece el Gobierno de La Rioja, la Delegación del Gobierno en La Rioja y los del Gobierno de España.

La atención que el Ayuntamiento presta a través de los Servicios Sociales a las mujeres que pueden estar viviendo una situación de violencia de género, ha aclarado Iván Reinares, "están encaminados a ofrecer la máxima disponibilidad de acceso a las mujeres, familiares y otras figuras de su entorno, con el fin de detectar y atender rápidamente las situaciones de violencia, sea cual sea el momento del proceso en que se encuentren".

Esta atención, ha especificado, "como no puede ser de otra manera, por el bien de la víctima, se realiza por las trabajadoras sociales, educadoras, integradoras y psicólogas municipales de forma coordinada con los recursos de atención especializada social, sanitaria policial y judicial integrados en el Red de atención integral de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

Los recursos municipales, ha detallado Iván Reinares, se ofrecen a través de los nueve centros de servicios sociales, cuya primera atención, con el Programa de Información, Valoración y Orientación, es crucial en la detección.

Por otra parte, ha informado el concejal Reinares, "el Servicio de Urgencias Sociales de atención a mujeres maltratadas, que se presta a través del teléfono 900 101 555, atiende de manera personalizada, 24 horas todos los días del año, las llamadas de mujeres, familiares o profesionales que requieran orientación telefónica, intervención en crisis o acompañamientos a servicios de salud e interposición de denuncia y en su caso, alojamiento alternativo de emergencia o información sobre otros servicios sociales".

Este año, en el teléfono del servicio de urgencias sociales se han recogido hasta el mes de octubre un total de 595 llamadas en relación con la atención a mujeres víctimas de malos tratos, se ha atendido a 187 mujeres y se han realizado 90 acompañamientos personales a reconocimiento médico, interposición de denuncia, juicio o acompañamiento social o domiciliario.

Tanto los centros de servicios sociales como el servicio de urgencias sociales mantienen una especial coordinación con la Policía local de Logroño, en labores de prevención, detección y protección, especialmente con la Unidad de Convivencia e Intermediación, que se encarga del seguimiento de las órdenes de protección en situaciones valoradas de nivel de gravedad medio y alto.

A este respecto, la concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías Olarte, ha detallado que "a día de hoy se está dando protección a 86 mujeres víctimas de riesgo medio y a otras 7 mujeres de riesgo alto".

Para eliminar la violencia de género, ha resaltado la concejala Eva Tobías Olarte, "estamos desarrollando diferentes acciones de sensibilización en materia de prevención de la violencia de género, a través de campañas de concienciación contra las agresiones sexistas y de tolerancia cero, con la apertura de puntos violeta, como el que se puso el mes pasado en la Universidad de La Rioja o el que se instalará el próximo sábado en el barrio de La Cava".

ESPACIOS PARA LA IGUALDAD

La concejala de Igualdad ha recordado que una de las primeras acciones que llevó a cabo el Equipo de Gobierno a principios de la legislatura fue la apertura en la Biblioteca Rafael Azcona de 'Una habitación propia'. Y, en su afán de abrir espacios de diálogo, reflexión y formación, acaba de inaugurar el Laboratorio Feminista, situado en el edificio Smart.

Asimismo, el Ayuntamiento de Logroño, desde su visión trasversal de la igualdad y de apoyo a las mujeres que sufren violencia machista, ha priorizado también a las familias con víctima de violencia de género en los baremos de selección y puntuación en diferentes programas municipales, además de incluir en los pliegos de contratación a la hora de contratar servicios criterios de equidad en las plantillas del número de trabajadoras y trabajadores, así como valorar su formación en materia de igualdad.

En materia de sensibilización la concejala de Igualdad ha resaltado la iniciativa sobre 'Nuevas masculinidades'. Por otra parte, también ha resaltado la adhesión del Ayuntamiento de Logroño al proyecto 'Un camino de Santiago seguro y libre para las mujeres' y ha reforzado el compromiso de poner en marcha en los colegios, cuando la situación lo permita, el programa renovado 'Quiérete bien, quiéreme bien' para avanzar en las relaciones de respeto entre la juventud.

La concejala Amaia Castro, por su parte, se ha referido a "responsabilidad del Ayuntamiento de Logroño como institución para poner todos los recursos necesarios al servicio de las víctimas de violencia machista" y ha pedido el apoyo y la colaboración de toda la ciudadanía para acabar con esta lacra social.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE

El Ayuntamiento de Logroño se suma mañana 25 de noviembre al minuto de homenaje a las víctimas de violencia de género en un acto simbólico que llevará a cabo en el mural colaborativo creado, en la calle General Urrutia, en reconocimiento de las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia machista.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, invita a la ciudadanía, a las asociaciones, entidades, medios de comunicación y colectivos de la ciudad a sumarse a las 12,00 horas a este homenaje a las víctimas de violencia de género desde sus propias sedes o lugares de trabajo.