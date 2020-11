Detinguts l'amo d'un cultiu de marihuana a Alcoi i tres homes que intentaven robar plantes

Dels arrestats, tres van ser sorpresos pels veïns sostraient de la nau plantes d'aquesta substància, mentre que el quart detingut és l'arrendatari de la instal·lació i amo de la plantació que tenia oculta i qui, a més, havia sigut víctima dels robatoris per part de la resta dels detinguts.

Segons informa la Policia en un comunicat, se'ls imputa tres d'ells un delicte de robatori amb força en les coses i un altre contra la salut pública, mentre que a l'arrendatari de la nau i amo del cultiu se li atribueix un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

L'arrest de tres dels acusats s'ha produït per una telefonada a la Sala 091 que va alertar els agents sobre la comissió d'un robatori en una nau industrial en el municipi.

Els veïns van informar als efectius que havien vist tres homes realitzant un butró en el sostre de la nau, així com accedir a la mateixa i eixir corrent portant unes bosses de grans dimensions.

DISPOSITIU POLICIAL

Per açò, la Policia va establir un dispositiu policial en la ciutat que va culminar pocs minuts més tard amb la intercepció d'un vehicle en circulació on es trobaven dos dels tres presumptes autors, els quals van ser detinguts.

Els agents, en eixe moment, van tindre coneixement que els objectes robats de la nau eren plantes de marihuana, per la qual cosa van realitzar una entrada i registre en la nau posteriorment, descobrint un cultiu de 400 plantes.

Finalment, s'ha aclarit que la nau havia sigut llogada mesos abans per un home, afirmant que anava a ser usada per a l'emmagatzematge de materials de construcció, però fins al moment la nau no havia registrat activitat laboral alguna.

Fruit de les perquisicions, es va identificar, va localitzar i va detindre l'arrendatari de la nau i propietari del cultiu hores més tard per un delicte contra la salut pública. De la mateixa manera, també se li va imputar un delicte de defraudació de fluid elèctric en detectar els investigadors un enganxe fraudulent d'energia elèctrica.

Finalment, es va aconseguir identificar el tercer home que presumptament va realitzar el robatori en la nau i va ser detingut l'endemà. Els quatre homes han sigut posats a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Alcoi i s'ha decretat la seua posada en llibertat amb càrrecs.