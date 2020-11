Detingut un home a València per colpejar i tractar d'escanyar a la seua parella amb el cinturó d'un barnús

Segons ha pogut saber Europa Press, l'incident es registre anit, sobre les 00.40 hores, a València.

Un home d'uns 55 anys presumptament va agredir la seua parella fortament en el cap i li va escanyar amb el cinturó del barnús. La víctima va poder escapolir-se del seu agressor i telefonar al 092 per a demanar ajuda.

L'home suposadament portava un ganivet encara que la Policia que es va traslladar fins al lloc indicat no va poder localitzar-ho. La víctima va corroborar l'agressió als agents i va ser traslladada a l'Hospital Peset per a ser atesa per policontusions.

La parella portava dos anys de relació i la dona, segons va traslladar als agents, havia denunciat a la seua parella per fets similars anteriors.