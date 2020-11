¿Cuál es el mejor disco de Queen?

Decir Queen es hablar de una de las bandas de rock más grandes de la historia. Todos sus discos han sido éxito tras éxito, y en cada uno de ellos iban incluidos temas míticos que han acompañado el imaginario musical de cualquier amante del rock: Bohemian Rapsody, We Will Rock You, Another One Bite The Dust, Radio Gaga... por poner solo unos ejemplos.

La banda ha vendido, desde sus inicios, más de 300 millones de discos, y uno de ellos, el recopilatorio Greatest Hist, acaba de llegar al 'top 10' de la lista Billboard... 40 años después de salir.

Un lector de 20minutos, el usuario Pep11, ha elaborado una lista con los mejores discos de Queen de estudio. Es esta. ¿Cuál es tu favorito?