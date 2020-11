La Generalitat anuncia una nueva ayuda a la cultura con un mecanismo de concesión diferente

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha anunciado que este martes el Consell Executiu aprobará el nuevo mecanismo para dar ayudas a autónomos y se pondrá en marcha una línea de ayudas al sector de la cultura, que se había paralizado, y ha concretado: "Valoramos que había algún aspecto que no estaba bien hecho y de ninguna manera queríamos que nos pasase como con la ayuda de autónomos".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio, ha asegurado que no le gusta la imagen que ha dado el Govern en las últimas semanas, por los rifirrafes entre los socios de ERC y JxCat: "No deberíamos hacerlo público", ha añadido.

La consellera ha afirmado que "desde fuera se saca de contexto y se magnifica" y ha sostenido que estas discusiones son normales a la hora de trabajar en equipo y porque hay diferentes posiciones ideológicas.

Ha reconocido que fue un "error" no permitir la reapertura de las salas de conciertos y ha destacado que a la mañana siguiente se corrigió, tras lo que ha apuntado que gestionar una pandemia es muy difícil y hay errores humanos.

Ponsa ha sostenido de nuevo que no se debería de haber cerrado el sector cultural, "pero en la pandemia no manda el sector cultural, mandan los médicos", ha matizado la consellera, que cree que en general la cultura está contenta con la reapertura y ha llamado a llenar los teatros.

Sobre la imposibilidad de saltarse en confinamiento municipal de fin de semana para ir a actos culturales, Ponsa ha asegurado que ha estado sobre la mesa hasta el último momento y que será "el próximo escollo" a salvar en una próxima negociación de las medidas.

"Lo hemos defendido, era factible. Hay una parte de la población que no tiene acceso a la cultura en vivo", ha lamentado la consellera, que ha explicado que este debate lo han tenido con las autoridades sanitarias y no con otros consellers.

Cabalgatas y Belenes

También ha destacado que esta semana el plan para hacer cabalgatas de reyes pasará por el Procicat y se harán públicas unas "grandes líneas", porque luego cada municipio hace la suya, y ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona haya hecho público su proyecto sin esperar a estas líneas generales de la Generalitat.

Sobre los belenes vivientes, la consellera ha sostenido que habrá más problema para celebrarlos, porque "no son grupos estables", y ha asegurado que se tendrán que reinventar y que algunos ya los han simplificado y están haciendo ensayos telemáticamente.

Ponsa ha descartado valorar un vídeo en redes sociales de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el que decía que hablaba castellano para que la entendiese todo el mundo: "No lo he visto, no he tenido tiempo, no puedo opinar de una cosa que no haya visto".

"Si es porque todo el mundo la entienda, en Cataluña hay un porcentaje altísimo de gente que entiende el catalán", ha añadido la consellera de Cultura, que ha apuntado que hay un problema del uso de la lengua.