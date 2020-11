¿Quién es RuPaul? Todo lo que necesitas saber del éxito de la reina 'drag queen'

RuPaul Andre Charles, conocido popularmente como RuPaul, es un artista, presentador de programas de televisión y actor estadounidense pero, sin duda, es considerada como la drag queen con más fama a nivel internacional y con más éxito comercial. De hecho, en el año 2017 apareció en la lista anual de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Actualmente presenta uno de los realities que más éxito ha cosechado, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo, y que está disponible en Netflix: RuPaul’s Drag Race. Ganadora de varios premios Emmy, esta serie de telerrealidad comenzó su emisión en 2008 y cuenta con un total de 12 temporadas repletas de entretenimiento en el que las reinas compiten por ser la próxima Drag Superstar de Estados Unidos.

'Bullying' y problemas con las drogas

RuPaul nació en San Diego el 17 de noviembre de 1960 y creció en la misma ciudad hasta que se mudó a Atlanta para estudiar artes e interpretación en el año 1975 con su hermana mayor y su pareja. Pero sus problemas personales y familiares comenzaron antes, cuando todavía era demasiado joven.

Según la revista Vanity Fair, fue acosado durante la infancia, lo que le llevó a consumir drogas y alcohol cuando apenas tenía 10 años. Tras el divorcio de sus padres en 1967, RuPaul y sus tres hermanas se mudaron con su madre. A una edad temprana se dio cuenta de que era homosexual y, con el objetivo de tratar con el acoso escolar que sufría, empezó a beber y consumir drogas.

Una estrella en el paseo de la fama

Mudarse a Atlanta a estudiar le salvó de este mundo y, tras pasar unos años, se trasladó a la ciudad de Nueva York donde comenzó a actuar en la escena de los clubes nocturnos en la década de los años ochenta. Fue coronada como la reina de Manhattan en 1989 y empezó a ser una estrella tras el gran éxito de la canción Supermodel (You Better Work).

A mitad de la década de 1990 se convirtió en la primera drag queen en ser portavoz de una campaña de cosméticos, concretamente de MAC Cosmetics, y obtuvo su propio programa de entrevistas en el que filmó 100 episodios como locutor: The RuPaul Show.

Tal y como destaca en su biografía oficial, RuPaul apareció por primera vez en la gran pantalla en el año 1994 en Crooklyn y un año más tarde en The Brady Bunch Movie. Desde entonces, aparece en más de 50 películas y series de televisión. Es cantante y compositor, y también ha publicado varios libros: Lettin' It All Hang Out, Workin' It! RuPaul's Guide to Life, Liberty, and the Pursuit of Style, y GuRu.

Su fama es tan reconocida que en marzo de 2018 se convirtió en una estrella más del Paseo de la fama de Hollywood, siendo la primera drag queen en aparecer en este paseo de las estrellas, tal y como informan en la revista Vogue. Sin duda, ha revolucionado la representación de la cultura drag a nivel internacional de una forma que nunca antes se había visto.