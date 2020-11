El estudio anual de Azti de la anchoa menor de un año del Golfo de Bizkaia sitúa su población en "niveles sostenibles"

El análisis de la población de juveniles de anchoa forma parte de la campaña científica Juvena, iniciativa impulsada por el Gobierno Vasco y que anualmente lleva a cabo el centro tecnológico Azti para contribuir a lograr una pesca "responsable y sostenible" en las aguas del golfo de Bizkaia, así como a preservar los recursos marinos para las generaciones futuras.

Tal y como han indicado desde Azti en un comunicado, estudiar anualmente el stock de la anchoa joven es primordial para asegurar la gestión sostenible de la actividad pesquera y extraer conclusiones para proponer medidas de conservación de los recursos marinos.

De esta forma, el estudio de seguimiento anual de biomasa de los juveniles de anchoa realizado por Azti durante el mes de septiembre ha permitido determinar que en estos momentos habita en el golfo una cantidad aproximada de 230.000 toneladas de ejemplares de esta especie.

Las cifras obtenidas confirman, por tanto, "el buen estado" del recurso estimado por la campaña Bioman en primavera, que registró un máximo histórico de 330.000 toneladas de anchoa adulta, y que permiten pronosticar un reclutamiento "medio-alto" para la campaña pesquera de 2021.

Tal y como ha indicado el investigador del área de gestión pesquera sostenible de Azti y responsable de la campaña científica, Guillermo Boyra, "la estimación de biomasa de este año demuestra que la anchoa se encuentra en niveles saludables. No se detecta un escenario de riesgo para la campaña de pesca del próximo año y las predicciones anticipan un reclutamiento medio-alto en 2021".

NUEVA EMBARCACIÓN

Los datos han sido recabados a lo largo de este año por el personal investigador del centro tecnológico vasco a bordo de los barcos "Emma Bardán", de la Secretaría General del Mar, y el "Ángeles Alvariño", del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en sustitución, este último, del buque "Ramón Margalef", que operó en ediciones pasadas. La nueva embarcación está equipada con un sonar multihaz que ha ayudado a estudiar mejor las agregaciones superficiales de anchoa juvenil y a detectar su abundancia y localización.

Además, el estudio ha ampliado este año su zona de muestreo hacia el norte, lo que ha permitido una cobertura mejor y más coordinada de las investigaciones con las realizadas por otros institutos europeos. Los datos recabados por Juvena se integrarán junto con la información obtenida en el Mar Céltico y Canal de la Mancha por la campaña Peltic, organizada por el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), así como a las cifras que se obtengan en el marco del estudio Iberas, realizado por Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, en la costa portuguesa.

"De esta forma conseguimos abarcar de forma coordinada toda la anchoa que se extiende en el suroeste europeo, esto es, desde el Golfo de Cádiz hasta el canal de la Mancha, lo que nos aporta una mejor visión de conjunto, al enmarcar nuestras observaciones en un contexto geográfico mucho más amplio, con lo que no solo obtenemos unas estimas más fiables e integrales, sino una mejor comprensión de las dinámicas de la población", ha añadido Boyra.

La importancia de la campaña Juvena reside en el hecho de que permite anticipar las fluctuaciones interanuales en la abundancia de anchoa para poner en aviso a la industria pesquera y permitir tomar medidas con tiempo en caso necesario.

Boyra ha señalado que "conocer cuántos juveniles de anchoa hay en otoño, hace posible anticipar cuántos ejemplares llegarán a adultos en la primavera y verano siguientes, período en el que tiene lugar la reproducción y se produce la pesca. Solo a través de una gestión sostenible es posible garantizar la supervivencia de la especie y el futuro de un sector económico que emplea a más de 3.500 personas, entre la actividad pesquera y la industria conservera y alimentaria".

En este sentido, esta iniciativa, financiada por el Gobierno Vasco, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el IEO "ha contribuido a tener una pesca responsable y sostenible en aguas del golfo de Bizkaia, así como a preservar los recursos marinos para las generaciones futuras" ha concluído el experto.