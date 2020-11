Detingudes tres persones a Vinaròs acusades de robar la bossa de mà a ancianes a l'eixida dels supermercats

La investigació es va iniciar el passat 6 d'octubre, quan una dona va denunciar davant la Guàrdia Civil que a l'eixida d'un hipermercat i després d'introduir la compra i deixar la seua bossa de mà en el seient del vehicle, se li va acostar un home dient-li que li havien caigut monedes en el sòl i una altra persona va aprofitar aleshores per a llevar-li la bossa.

A partir d'eixa data i en dies posteriors es van cometre diversos furts, sent sempre les víctimes dones majors a les quals vigilaven i seguien a l'eixida de supermercats o centres comercials per a posteriorment sostreure'ls la bossa de mà pel mateix procediment i mètode de distracció.

Les indagacions dutes a terme van donar com a resultat l'obtenció d'indicis sobre el possible vehicle utilitzat pels autors i la participació d'almenys tres persones, un home i dos dones en la comissió d'aquests fets, així com la seua itinerància quant a llocs de comissió, ja que es va poder comprovar que diversos fets similars s'havien produït en diferents poblacions d'aquest i altres províncies.

Després de tindre coneixement d'un nou furt el 18 de novembre en un centre comercial, els agents van localitzar els autors quan aquests es dirigien cap a l'autopista AP-7 per l'N-232 del terme de Vinaròs.

Les tres persones van ser detingudes i, després d'un registre exhaustiu del vehicle, a més dels efectes sostrets a la seua última víctima, van ser trobats altres pertanyents a diferents persones perjudicades d'altres fets similars.

Fins al moment s'ha pogut determinar la implicació de les tres persones detingudes en almenys nou delictes de furt en la província de Castelló; Lleida; Tarragona; Màlaga; i Madrid.

S'estan realitzant perquisicions a fi de comprovar la seua possible implicació en altres casos, donats els efectes que portaven i dels quals encara no ha sigut possible determinar la seua procedència i propietat. Els detinguts, juntament amb les diligències practicades, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Vinaròs.