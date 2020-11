Nou alberg per a sensesostre enfront de la Covid a València

L'Ajuntament de València ha posat en marxa, en col·laboració amb Creu Roja, un nou centre per a allotjar a la ciutat a persones sensesostre o famílies sense llar durant la pandèmia de la Covid19 i atendre les necessitats que tinguen derivades d'aquesta crisi. Amb aquesta instal·lació municipal, que serà gestionada per la citada organització humanitària, s'amplien les places disponibles per a acollir a aquest col·lectiu en la crisi sanitària actual.

En l'actualitat, València disposa de 274 places comptabilitzades, entre les finançades pel Consistori i les que ofereixen les entitats socials. L'alberg, situat a Ciutat Vella, va obrir aquest dilluns les seues portes i compta amb espai per a persones que presenten símptomes de coronavirusi estiguen a l'espera del resultat de les proves corresponents i per a aquelles que hagen donat positiu i hagen d'estar aïllades sense necessitat de ser hospitalitzades. A més, en la nova instal·lació, anomenada Alberg Ciutat Vella, es faran, sota la supervisió d'un professional d'infermeria, proves PCR.

Així ho va explicar l'edil de Serveis Socials, Isabel Lozano, en la presentació d'aquest centre al costat del director de Creu Roja, José Lechiguero. Lozano va assenyalar que l'alberg tindrà caràcter temporal, atés que s'ha habilitat per a atendre a conseqüència de l'actual crisi sanitària les necessitats dels qui no tenen llar, i va apuntar que “s'ha plantejat que es puga mantindre obert durant l'estat d'alarma actual, marcat pel Govern fins al 9 de maig”.

Igualment, la responsable municipal va ressaltar que el nou recurs comença la seua activitat amb capacitat per a 50 persones encara que “en cas de necessitat es podrà ampliar fins a 90 places”.

“Estem satisfets amb aquest nou recurs. Vindrà a cobrir un buit que hi havia en l'atenció de persones sensesostre”, va agregar. L'edil va valorar poder comptar amb un espai del qual fins ara no es disposava per a allotjar a aquests ciutadans. “Podem afrontar amb més tranquil·litat aquests mesos” de pandèmia, “que coincideixen amb els de fred” per l'arribada de l'hivern, va afegir Lozano.