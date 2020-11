Per a aquesta jornada, al matí hi haurà també boires i bancs de boira en l'interior de València i Alacant, així com vent fluix variable amb predomini de les components sud i oest.

La província d'Alacant registrarà una temperatura mínima de 9º i una màxima de 20; la de Castelló, de 7 i 17º respectivament; i la de València, de 7 i 18.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix-mitjà a la Comunitat Valenciana, ha indicat el '112 Comunitat Valenciana'.