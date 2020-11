Jon Iñarritu (Bildu), a un diputado de Vox, padre de un guardia civil asesinado por ETA: "Tiene mi solidaridad profunda"

Jon Iñarritu, diputado de Bildu en el Congreso, protagonizó este lunes un episodio que sorprendió en el seno de la cámara, al pronunciar un discurso de solidaridad con una víctima de la violencia de ETA, en este caso el diputado de Vox, Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, un guardia civil asesinado por ETA en 2009.

Sucedió en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en la que se debatía una proposición no de ley del PP que pedía el esclarecimiento de la muerte de un ciudadano español, Diego Bello Lafuente, en la isla filipina de Siargao.

Iñarritu realizó lo que últimamente más se le exige a él y su formación, que es no guardar una posición reservada respecto a la violencia de ETA y condenarla abiertamente, además de mostrar solidaridad con las víctimas. En adición, ocurrió cuando precisamente Salvá le criticaba duramente esa postura a Bildu.

"Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia, que el señor Salvá sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido, y aquello que sostuve hace once años lo sigo sosteniendo igual", comenzó su discurso Iñarritu, en referencia a Aralar, el partido donde militaba anteriormente.

"Toda víctima de cualquier violencia merece todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salvà, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piensa de la mía, tiene mi respeto como persona, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda", añadió el diputado independentista.

Otra de las víctimas con la que ha querido mostrar su solidaridad es con el exministro socialista Ernest Lluch, de cuyo asesinato por parte de ETA se cumplieron el sábado 20 años. "Fue una persona que conocí, un ejemplo en el diálogo en la política y también quiero transmitir esa solidaridad a su familia".

Por último, recordó también a Josu Muguruza: "Y también hace 31 años que fue asesinado Josu Muguruza, un compañero nuestro, el único diputado asesinado en activo en esta Cámara que no tiene salas, no tiene placas y me merece también mi solidaridad y mi recuerdo. Agur eta ohore guztiei (Un adiós con honor para todos)", concluyó.