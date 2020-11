La Delegación del Gobierno foral en Bruselas organiza una sesión sobre captación y tratamiento de la materia orgánica

El evento, organizado en el contexto de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, cuenta con la participación de representantes de la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular, del Consorcio de Residuos (OPREC); la Comisión Europea, la red europea ACR+, y el Gobierno de Navarra.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos se celebra del 21 al 29 de noviembre y con este motivo desde Navarra se han presentado 5 acciones de sensibilización sobre la importancia de no producir residuos, de reutilizar y de reciclar.

En este marco se celebra este seminario online, a través del cual se quiere dar a conocer cómo se debe aplicar la Directiva europea 2018/851 sobre los residuos y, en particular, qué se debe hacer con la materia orgánica. En la jornada se intercambian además buenas prácticas, así Navarra y la región portuguesa de Grande Porto presentan sus acciones concretas en la captación y tratamiento de la materia orgánica.

Navarra está representada por Oscar Rubio Unzué, director de la Oficina Navarra de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular del Consorcio de residuos (OPREC), que muestra las prácticas en la Comunidad foral; y además por Raúl Salanueva Murguialday, responsable de la Sección de Residuos del Gobierno de Navarra, que presenta la Ley foral de Residuos.

LIPOR, Servicio Intermunicipal de Gestión de Residuos del área de Gran Porto, fue fundado en 1982 como asociación municipal y gestiona, recupera y trata los residuos municipales producidos en ocho municipios del área de Gran Porto. Ana Lopes, directora de Proyectos de LIPOR, da a conocer las prácticas de recogida y tratamiento de la materia orgánica en esa región.

Se va a contar, asimismo, con la presencia de Philippe Micheaux Naudet, director de la Red europea ACR+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource Management).

El evento cuenta con la presentación de Mikel Irujo, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, y será moderado por Beatriz Irala de la Delegación de Navarra en Bruselas.