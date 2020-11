Susi Caramelo se casa por sorpresa con su ex, el actor Israel Rodríguez

La presentadora y cómica Susi Caramelo se enfrentó en Caramelo, su programa en Movistar + a una de las pruebas más estresantes: casarse sin saber quién era el novio hasta el mismo momento de llegar al altar.

Susi accedió a casarse con quien el propio programa eligiera, de entre una lista de famosos que ella misma les hizo llegar, aunque no siquiera eso era seguro.

Para el enlace eligieron un rito de la iglesia Patólica, una suerte de religión de cachondeo que capitanea el cómico Leo Bassi.

Caramelo, vestida de novia con estilo más sexy que clásico, había puesto en los primeros puestos de su lista a a

"¿Quién será el novio? He pasado una lista, pero no sé qué me voy a encontrar... supongo que vendrá el que haya podido por agenda, como siempre", decía antes del enlace la joven.

C. Tangana, Miguel Ángel Silvestre, Israel Rodríguez, Maxi Iglesias, Hugo Silva, o Jorge López, estaban en esa lista, entre otros.

"Estoy nerviosa", decía la presentadora, que aseguró que esperaba que la boda durara lo mínimo para llegar "al momento del beso".

"Yo si él quiere, me caso. Llamamos a un cura de verdad y me caso, que yo tengo ese punto de diva, de loca", anunciaba.

Finalmente y para su sorpresa, el que la esperaba en el altar era Israel Rodríguez, actor con el que Susi Caramelo ya salió en la vida real durante unos meses y con el que se ofició la ceremonia.