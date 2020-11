Ignatius Farray, positivo en coronavirus

Ignatius Farray ha dado positivo en coronavirus. Así lo explicó el propio humorista en las redes sociales, donde, además, contó una anécdota que le ocurrió en el momento en el que se lo comunicaron.

"Anoche en el hospital cuando me diagnosticaron el positivo por coronavirus, me emocionó una persona que se dirigió a mí con mi libro y me dijo "Fírmamelo antes de que amoches", escribió emocionado el copresentador de La Vida Moderna.

Además, también dio explicaciones junto a Quequé y David Broncano. Así, reveló que dio positivo en un test de antígenos tras ser alertado por una persona que "empezó a encontrarse mal" unos días antes.

"Yo me encuentro bien", ha dicho el cómico.