John Rotten, exvocalista de Sex Pistols, sufre una picadura de pulga en sus genitales tras acoger a unas ardillas

John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, exvocalista del grupo Sex Pistols, ha hecho una dura e insólita confesión: ha sufrido recientemente una picadura de pulga en los genitales. Y todo, según relata él mismo en una entrevista a Daily Star, tras hacerse amigo de un grupo de ardillas que se habían asentado en el patio trasero de su casa de Los Ángeles, California.

Desde entonces, y siempre según su relato, ha sido invadido por estos pequeños insectos ápteros.

"Miré allí esta mañana, a mi pene, y hay una puta picadura de pulga en él. Y hay otra en la parte interior de mi pierna", relata el cantante al medio citado.

sobre las consecuencias de las picaduras, dice: "La única forma de evitarlo, porque no voy a culpar a las pobres ardillas, es llenar de vaselina mis piernas. Solo espero que no se hagan una idea equivocada".

Eso sí, pese a los contratiempos que están causando las ardillas, no se ha planteado echar a los roedores de su casa. "Estoy decidido a mantener a mis amigas ardillas. No las voy a acariciar. Si quieren subirse, está bien, aunque sé que no es porque yo sea adorable".

"Me aman [por la comida que les compro]", agrega. "Definitivamente estoy gastando mucho dinero en estos pequeños cabrones", concluye el músico, de 64 años.