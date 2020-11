Cadenas de mensajes que intentan asustar con falsas alertas policiales

Los bulos sobre falsas alertas policiales son tan antiguos como internet. Llegan por WhatsApp, por correo electrónico y, en su día, a través de esas cadenas interminables que se difundían por Messenger, pero hay una cosa que no cambia: su habilidad para hacerse virales en muy poco tiempo pese a que los sucesos de los que alertan no han ocurrido y no han sido difundidos por la Policía.

Esos mensajes pasan de móvil a móvil ya que nos informan de supuestas nuevas técnicas de robo o bandas criminales de las que queremos prevenir a nuestros seres queridos pero, aunque la intención no sea mala, al compartir estos contenidos estamos desinformando y creando alarma de forma innecesaria.

Pese a que cada cierto tiempo aparecen nuevas versiones de estos bulos, hay algunos que no desaparecen como el de ‘Manitas Limpias’, una supuesta banda de ladrones que se hace pasar por una “ONG médica” y que te roba después de ofrecerte un gel desinfectante que en realidad es “una droga que te duerme”. Se trata de un bulo que ya hemos desmentido en varias ocasiones tanto desde Maldita.es como desde la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Otro caso que también lleva desmintiendo durante años la Policía Nacional es el de la sillita de bebé en el arcén. Según esa cadena, hay delincuentes colocando esas sillitas en las carreteras para robar a los conductores que se paren a ver si hay algún niño abandonado en ellas. Como ya os hemos contado, es un bulo que vuelve con frecuencia del que ya hemos alertado en Maldita.es.

No, no hay una alerta por secuestros, robos y violaciones usando a un niño pequeño que finge estar perdido

¿Qué harías si te parase en la calle un niño llorando en la calle con una dirección en la mano? Según una cadena de WhatsApp que circula cada dos por tres, se trata de una nueva técnica con la que intentan llevarte a esa dirección para robarte o secuestrarte, pero no le hagas ni caso si la recibes porque es algo que “en España no ocurre”, según la Policía Nacional.

En otra falsa alerta policial se decía que debes huir si alguien te ofrece perfume en el baño del cine ya que en realidad te rociará con una sustancia que te drogará en cuestión de segundos para robarte. Es tan falso como la desinformación que dice sin pruebas que hay gente dejando en las calles botellas de plástico rellenas de sosa caústica capaces de arrancarle alguna extremidad a quien las coja. Como decimos, ninguna de esas dos alertas es real.

Se hacen pasar por la policía para ganar credibilidad

Algunos de estos bulos son especialmente difíciles de detectar ya que suplantan a distintos cuerpos policiales para intentar parecer más creíbles. De hecho, los textos se difunden a veces como si fueran comunicados de la Policía. Una buena forma de comprobar si realmente es una alerta oficial es copiando y pegando el texto en Google ya que, en caso de serlo, debería aparecer publicado en la página web de la policía. También es una buena idea consultar las redes sociales de dichos cuerpos ya que pueden haber desmentido el bulo a través de las mismas.

La apariencia de estos contenidos también te puede dar alguna pista sobre si es una alerta real, ya que estos bulos suelen tener faltas de ortografía y utilizar imágenes de baja calidad. A veces, incluso ponen logos antiguos o falsos de la policía.

¿Es una alerta de la policía española? Compruébalo antes de compartir

Es posible que alguna vez recibas una cadena que habla de un suceso real pero que no ha ocurrido en España, sino en algún país latinoamericano. Por eso, si te llega una supuesta alerta policial comprueba que haya sido enviada por alguna autoridad española y no por la de otro lugar.