Raquel, en 'First dates': "No me gustan los chicos que son como los de 'Mujeres, hombres y viceversa' o el Ken de Barbie"

Cada persona es un mundo, con sus peculiaridades y manías, pero los comensales de First dates acuden al programa de Cuatro en busca de otra persona que encaje y coincida en sus gustos para encontrar el amor, que fue lo que hicieron este lunes Raquel y Carlos.

La primera en llegar fue la madrileña, que se definió como "espontánea, natural, muchas veces peco de que no tengo filtro y antes de pensar, hablo, así que a veces meto la pata. Pero no me importa pedir perdón".

Carlos Sobera la recibió a las puertas del restaurante, e incluso descubrió que tenía algo en común con la educadora infantil: "¿Qué es lo más te gusta en el mundo?", preguntó el presentador, a lo que Raquel le contestó que "hacer el tonto". Sobera, con una sonrisa, reconoció que "te vas acercando bastante a mi personalidad".

"No me gustan los hombres que son como el Ken de Barbie o los metrosexuales de Mujeres, hombres y viceversa. Alguien que sea limpio, normal". De esta manera definió la madrileña a la persona que había acudido a buscar a First dates.

Raquel es pura espontaneidad y Carlos podría ser el chico sencillo que la hiciera feliz 😍 #FirstDates23Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/0CJN7gYWQ2 — First dates (@firstdates_tv) November 23, 2020

Su cita fue el segoviano Carlos, que reconoció nada más llegar que "al principio soy una persona distante porque la gente mesetera no suele expresar sus emociones, lo llevan por dentro".

Es más, tras conocer a Raquel y pedirle a Matías Roure, el barman del programa, "una cerveza cien por cien pura, que soy catador profesional", el segoviano dejó sin palabras a su cita: "Creo que ella, nada más verme, ha pensado que soy un poco raro, y no le ha faltado razón...", admitió.

Ambos pasaron a una de las mesas del local de Cuatro para cenar y conocerse un poco más. La madrileña pronto 'le cogió el truco' a Carlos y su humor irónico, que la fue conquistando poco a poco tras relatarla sus aventuras en la naturaleza, charlar de rugby y algún monólogo.

No hay nada en este mundo que no se pueda conseguir con un poco de educación 😏 #FirstDates23Npic.twitter.com/sPGGvsFyhm — First dates (@firstdates_tv) November 23, 2020

Al final, la educadora infantil sí que quiso tener una segunda cita con el catador profesional de cerveza: "Creo que en una hora no da tiempo a conocer a nadie y en el rato que hemos estado, me he reído".

El segoviano, por su parte, también quiso volver a quedar con Raquel: "Me ha parecido una persona interesante de la que puedo aprender cosas. Es de las personas que te gusta tener cerca", concluyó.