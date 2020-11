Eduard Fernández, en 'El hormiguero': "Megan Montaner es un animal en las escenas de acción"

Tras bromear Pablo Motos con los memes por su operación e hombro, el presentador dio paso a los dos invitados de este lunes, Megan Montaner y Eduard Fernández, que acudieron al programa de Antena 3 a presentar su nuevo trabajo.

Los actores comentaron el rodaje de 30 monedas, la primera serie de televisión que ha dirigido Álex de la Iglesia y se estrenará el próximo 22 de noviembre en HBO, en el que hubo momentos duros y peligrosos para su integridad física.

"Cuando haces una escena de acción y te haces daño: ¿Te quejas en ese momento o te aguantas hasta que llegas al camerino?", quiso saber el presentador. La primera en contestar fue Montaner, que señaló que en la grabación de la serie "he tenido moratones en lugares que pensaba que no podían salir".

Y añadió: "Soy un poco burra y cuando estamos haciendo las cosas no me entero porque estás en caliente, preocupada porque eso funcione. Luego llegaba a casa y me dolían hasta las pestañas", afirmó la actriz.

Pero su compañero de reparto sorprendió a los espectadores cuando destacó que "Megan, aquí tan bella y tan elegante como la ves ¡es un animal! Cuando está rodando soporta todo, hace muy bien las escenas de acción con monstruos, de llorar, de sufrimiento... no se queja porque ni siquiera lo siente".

El actor, que interpreta a un cura aficionado al boxeo en 30 monedas, señaló que para interpretar su papel "tuve que adelgazar 15 kilos y llegué a llorar en algunos de los entrenamientos".

Además, su vestuario confundió a una señora: "Me pidió que la confesara, pero la intenté explicar que era un actor vestido de mi personaje, pero insistió tanto que lo hice. Nos sentamos en un banco y me contó bastantes intimidades", recordó entre risas.