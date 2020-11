Motos presenta 'El hormiguero' tras su operación de hombro y se ríe de sus propios memes: "Sois unos cabrones"

Pablo Motos cumplió la promesa que hizo el pasado viernes nada más salir de su operación de hombro. Y es que el presentador, que subió a su cuenta de Instagram un vídeo después de la intervención, se quiso dirigir a sus seguidores para asegurarles que este lunes recibiría a los invitados del día, Megan Montaner y Eduard Fernández.

"Hola, estoy en el hospital y me acaban de operar del hombro. Estoy muy bien, sólo que me han metido un tubo en la garganta, y duele un montón. Pero todo ha salido fenomenal, así es que el lunes estaré en el programa. Un beso a todos", publicó Motos.

El valenciano comenzó el programa de este lunes recordando su fin de semana: "Me he roto el hombro, me han operado... hice un vídeo cuando salí de la anestesia para que la gente que sabía que me iba a operar se tranquilizase".

"Cuando llegué a mi casa, vi las muestras de cariño...", comentó con ironía el presentador refiriéndose a todos los memes que habían surgido de su publicación en redes sociales, de los que repasó unos ejemplos antes de comenzar el programa del día: "Muchas gracias por vuestro cariño, estoy bien. Si no me tiráis a una piscina estoy perfecto".

💬 Pablo Motos: "Gracias a todos por vuestro cariño, estoy bien, estoy perfecto" #MeganEduardEHpic.twitter.com/4GDXRGJ42H — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2020

Pero es que momentos antes de comenzar el espacio de Antena 3, Motos colgó otro vídeo en Instagram para sus seguidores: "Muchísimas gracias a todos por todas las muestras de cariño. Ya he visto todos los memes que habéis hecho en internet. Esta noche voy a empezar el programa con ellos, sois canela fina", comentó.

A continuación, explicó en qué consistió su operación del supraespinoso: "Te liman el hueso de arriba, el acromio, te meten dos clavos en el de abajo y cogen el tendón que se ha soltado, lo meten en el sitio, los dos clavos llevan tres hilitos y te lo cosen todo".

"Te lo dejan todo muy bonito y voy hecho una calamidad", señaló. Posteriormente agradeció el trabajo del equipo médico que le había intervenido porque "estoy bien y la operación ha sido perfecta, un beso a todos y a los de los memes... sois unos cabrones", concluyó entre risas.