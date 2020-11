Interior protegerá a las víctimas de violencia de género aunque no denuncien

El Ministerio del Interior va a incluir una serie de mejoras en el Sistema VioGén, la principal herramienta de seguimiento integral y protección policial de las mujeres que denuncian maltrato, así como de sus hijos. Una de las novedades más destacables será la introducción de mecanismos para atender también a aquellas víctimas que no acuden a la comisaría o no colaboran con la Policía cuando un familiar o alguien cercano sí denuncia los hechos.

El proyecto se denomina Formulario Cero y consistirá en aprovechar los testimonios del entorno social de las víctimas para generar mecanismos policiales de protección y ayuda aunque ellas decidan no presentar denuncia contra su agresor o no colaborar con los expertos policiales. Iniciativas como esta forman parte de las nuevas líneas estratégicas de Interior contra la violencia de género, presentadas este lunes por el ministro Fernando Grande-Marlaska y por la jefa del Área de Violencia de Género, Formación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, María Jesús Cantos. Una presentación realizada en la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cantos apuntó que de las 41 asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 35 no habían denunciado a su agresor. No obstante, según explicó, antes de este tipo de casos o de los que derivan en lesiones graves han detectado que hay llamadas previas de la propia mujer y «con mucha frecuencia» de terceras personas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las responden todas, pero en la mayoría de las ocasiones las víctimas deciden no acompañar a los agentes, por lo que estos no pueden hacer una correcta valoración del riesgo que sufren.

Estas situaciones han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar ese Formulario Cero, así como las valoraciones de los Institutos de Medicina Legal y los técnicos de Instituciones Penitenciarias en el proceso de revisión de las valoraciones de riesgo iniciales. El objetivo es ajustarlas a cualquier incidencia que pueda producirse con el tiempo y asegurar su eficacia.

Otra línea de acción prioritaria consistirá en introducir mejoras en la detección de aquellos casos en los que, habiendo menores a cargo de la víctima, puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad o peligro. La idea es que el sistema pueda solicitar de manera automática a las autoridades judiciales y fiscales los informes forenses pertinentes y adoptar si procede las medidas de protección policial que se estimen oportunas.

Más plantilla para proteger a las mujeres El Plan de Acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la Mujer plantea aumentar un 30% las plantillas de sus grupos especializados en delitos relacionados con la violencia machista. El plan busca también consolidar en las unidades de Seguridad Ciudadana las áreas VioGén y acondicionar las instalaciones del cuerpo para preservar la intimidad de las víctimas cuando acuden a practicar una diligencia.

Interior tiene además otros proyectos que se pondrán en marcha el año que viene, como la evolución de VioGén a una fase 2, lo que dotará al sistema "de mayor funcionalidad y perfección", al tiempo que agilizará el trabajo policial. Esto se pretende lograr al añadir al sistema las bases de datos que tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen para grabar las denuncias de cualquier delito.

Grande-Marlaska anunció asimismo un nuevo impulso al proceso de incorporación de comunidades autónomas y ayuntamientos al Sistema VioGén para ampliar el número de profesionales dedicados a la protección y ayuda de las víctimas de maltrato. "Más de 35.000 efectivos policiales y profesionales del Poder Judicial y la Fiscalía, de Instituciones Penitenciarias y de los Servicios Sociales autonómicos están habilitados y formados para utilizar el sistema. Nuestro propósito es aumentar ese número para hacer más tupida y segura la red institucional que protege y presta ayuda integral a las mujeres amenazadas por la violencia machista", avanzó.

Finalmente, el ministro dio a conocer la campaña de sensibilización #CuentaConNosotrxs. Una campaña que persigue un doble objetivo. Por un lado, alertar de que "los expertos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detectado numerosos casos graves de violencia machista en el ámbito virtual que se prolongan en el tiempo y que la víctima soporta y tolera sin denunciar los hechos". Por otro, alentar a las mujeres a que denuncien ese tipo de situaciones. "Cuando una mujer denuncia y su caso se activa en el Sistema VioGén pasa a disponer de una red integral de protección que, desde su creación en julio de 2007, ha facilitado defensa y amparo a más de medio millón de mujeres", concluyó el titular de Interior.